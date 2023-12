ČEZ: Nové termíny pro oblíbené Virtuálně v elektrárně jsou otevřené pro školy i veřejnost

reklama

Díky velkému zájmu jsme připravili nové termíny pro školy od ledna až do dubna, veřejnost může využít některý z termínů od ledna do března. Stačí se zdarma zaregistrovat ZDE.

Od spuštění projektu před 3 lety vidělo prohlídky už 118 124 dětí a dospělých. Celkem se do projektu zapojilo 4 174 tříd z 2 386 škol z celé republiky. Prostřednictvím živě vysílaných on-line exkurzí se zájemci dostanou přímo ze školních lavic i z pohodlí domovů do zázemí bezemisních jaderných a obnovitelných zdrojů nebo distribučních sítí.

Lidé tak mají možnost dostat se na dálku přes MS Teams až do nejstřeženějších míst, která jsou běžně nepřístupná i při standardní prohlídce. Otevře se jim reaktorový sál jaderné elektrárny při výměně paliva, vystoupají až na vrchol větrné elektrárny desítky metrů nad zemí nebo projdou vypuštěným přivaděčem k vodní turbíně. Díky nově zařazené virtuální prohlídce přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně zjistí, že hlavní úloha této elektrárny překvapivě není výroba energie, nebo že velká část jejích zařízení zvenku není vůbec vidět.

„Zájem o on-line prohlídky je obrovský, denně nám chodí pozitivní zpětná vazba od škol i diváků z řad veřejnosti. Účastníci oceňují, že jim princip fungování elektráren a dalších energetických zařízení vysvětlujeme jednoduchou poutavou formou a nechybí ani spousta zajímavostí ze zákulisí, možnost se na cokoliv zeptat, a navíc si ještě zasoutěžit ve vědomostním kvízu o hezké ceny. Abychom uspokojili poptávku, vypsali jsme nové termíny pro rok 2024, na které se mohou zájemci zdarma registrovat na webu Virtuálně v elektrárně,“ říká vedoucí infocenter a vzdělávání Skupiny ČEZ Kateřina Bartůšková.

Aktuální ročník probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Odstartovalo ho vysílání na SOŠ energetické a stavební v Chomutově za účasti generálního ředitele ČEZ Daniela Beneše a ministra školství Mikuláše Beka. Škola je od roku 2009 jednou z partnerských škol Skupiny ČEZ a je skvělým příkladem dobré spolupráce mezi vzdělávací institucí a firmou, jež mají společný cíl. Kvalitně připravit nové odborníky na energetiku.

Do elektrárny se lze díky on-line prohlídkám připojit z kteréhokoliv koutu republiky, a to během pár sekund. Projekt tedy umožňuje přijít i školám, které by do elektráren jinak nepřijely, třeba kvůli velké vzdálenosti. Prohlídky jsou zdarma a probíhají v MS Teams. Registrace na termíny a více informací najdou zájemci na www.virtualnevelektrarne.cz. Živý přenos je zároveň streamovaný na Facebooku Skupiny ČEZ.

