ČEZ Prodej od ledna zlevňuje ceny pro 1,6 milionu domácností

Informace o zlevnění obdrží během listopadu od společnosti ČEZ Prodej všech 1,6 milionů zákazníků, kteří mají sjednanou elektřinu či plyn na dobu neurčitou.
„Zákazníkům s produkty na dobu neurčitou jsme výrazně zlevňovali už letos a to o 15 % u elektřiny a o 25 % u plynu. Přestože cena elektřiny na velkoobchodních trzích stojí aktuálně zhruba stejně jako na začátku roku, můžeme díky naší chytré nákupní strategii pokračovat v našem pravidelném zlevňování a od ledna opět ceny nefixů pro nové i stávající zákazníky snížíme,“ uvedl generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec. „Zároveň nabízíme pro zákazníky na nefixovaných i fixovaných produktech další možnost zlevnění v podobě takzvaného dynamického tarifu s nižší cenou v některých denních hodinách. Pokud mají zákazníci průběhové měření, a jsou ochotni rozložit si spotřebu v čase, mohou v některých hodinách ušetřit až 50 procent z ceny silové elektřiny.“
Levnější elektřina i plyn
Silová elektřina pro nejběžnější sazbu D02 bude od 1. ledna za 3 190 Kč/MWh (3 860 Kč včetně DPH). Včetně DPH tak bude levnější o 240 korun za megawatthodinu a půjde o jeden z nejlevnějších nefixovaných produktů na trhu. Zákazníci v zaslaném dopisu nebo e-mailu najdou konkrétní novou částku po zlevnění pro všechna svá odběrná místa.
Od 1. ledna 2026 ČEZ Prodej zlevní také plyn na dobu neurčitou na úroveň 1 289 Kč/ MWh (1 560 Kč včetně DPH). Za jednu spotřebovanou megawatthodinu na silové složce konkrétně zákazníci ušetří 70 Kč včetně DPH a půjde o jeden z nejlevnějších nefixovaných produktů na trhu.
Zákazníkům se zlevnění promítne od ledna automaticky. ČEZ Prodej doporučuje zatím zálohy ponechat na stejné úrovni, dokud nebude definitivně známá výše regulované složky ceny energií, kterouurčuje stát prostřednictvím Energetického regulačního úřadu. Ceníky s aktuální regulovanou složkou pro rok 2025 budou k dispozici na webových stránkách ČEZ v prosinci.
Pro průběžné sledování spotřeby je ideální pravidelně zadávat samoodečty prostřednictvím aplikace MŮJ ČEZ, která zobrazí doporučenou výši zálohy pro dané odběrné místo. Pokud odběrné místo zatím není osazeno elektroměrem s průběhovým měřením, pomáhají pravidelné samoodečty držet si přehled o spotřebě a jsou často prvním krokem k zavedení úsporných opatření.
Pět vln zlevnění v letošním roce
ČEZ Prodej v letošním roce zlevňoval už celkem pětkrát. Hned na začátku ledna to byly produkty na dobu neurčitou, v polovině ledna klesly ceny portfoliových fixací, následovalo zlevnění akvizičních fixovaných produktů v únoru, pak v červnu a zatím naposledy letos v říjnu.
autor: Tisková zpráva