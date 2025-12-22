ČEZ: Projekt těžby a zpracování lithia je realizovatelný

Finální studie proveditelnosti je komplexní dokument o několika tisících stránkách a poskytuje odpovědi na otázky technického a ekonomického charakteru týkající se stavby dolu, zpracovatelského závodu a potřebné infrastruktury. Studie potvrdila, že důl na Cínovci a zpracovatelský závod v Prunéřově jsou realizovatelné a neidentifikovala technologické překážky pro jejich výstavbu a provoz. Geomet v současnosti pokračuje v nezbytných povolovacích procesech, do konce roku odevzdá ministerstvu životního prostředí Dokumentaci EIA. Hotovou studii nyní Geomet předloží svým akcionářům, kteří budou rozhodovat o realizaci a financování další etapy projektu. Investice ve výši 42 miliard korun by byla jednou z nejvyšších v historii České republiky a nejvyšší v Ústeckém kraji.
Finální studie proveditelnosti je komplexní dokument, který shrnuje všechny aspekty plánovaného projektu a určuje, zda je jeho realizace technicky, ekonomicky, environmentálně a právně proveditelná. Jde o důležitý dokument, který obsahuje tisíce stran odborného textu. Řeší jak těžební, tak zpracovatelskou část projektu i nezbytnou přepravu materiálu. Finální studie proveditelnosti potvrdila, že na Cínovci je možné těžit 3,2 milionu tun rudy ročně, ze které se vyrobí přibližně 37,5 tisíc tun uhličitanu lithného bateriové kvality pro až 1,3 mil. elektrických vozidel.
Celková investice do výstavby lithium parku je odhadována na více než 42 miliard korun. Šlo by tak o největší investici v historii Ústeckého kraje a jednu z největších v celé České republice. Cena za zpracovatelský závod a související logistickou infrastrukturu tvoří většinu celkových nákladů celého projektu. Zpracovatelský závod s překladištěm na Dukle a potřebnou infrastrukturou má stát zhruba 25 miliard Kč. Samotný důl by měl vyjít na přibližně 5 miliardy korun. Zbytek připadá na další potřebnou infrastrukturu.
„Dokončení finální studie proveditelnosti je významným milníkem celého projektu. Přibližuje nás k tomu, abychom v Ústeckém kraji vybudovali významný transformační projekt. Těžba a sofistikovaný závod na zpracování lithia přinesou napřímo přibližně dva tisíce kvalifikovaných pracovních míst, další dva tisíce pracovních míst vznikne v navazujícím dodavatelském řetězci. Budoucí pracovníci budou nadstandardně ohodnoceni, což bude mít pozitivní přínos na ekonomiku celého ústeckého regionu. Zároveň může náš projekt přilákat další podnikatele,“ řekl generální ředitel Geomet Martin Pohlodek.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.