Vondráček (Svobodní): Levicový poslanec Talíř

06.02.2026 21:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke zdanění.

Vondráček (Svobodní): Levicový poslanec Talíř
Foto: Parlamentní listy
Popisek: Libor Vondráček, předseda Svobodných

Levicový poslanec Talíř buď záměrně klame a nebo absolutně nerozumí ekonomii. Progresivní (tedy pokroucené a křivé) zdanění tu máme už dávno.

Je každopádně férové, že nám znovu připomíná, že lidovci jsou levice, a tak logicky protestují proti “rovné” dani, která bere férově každému stejné procento z výdělku. S příjmem 100 000 Kč odevzdáte 15 000 Kč, s příjmem 30 000 odevzdáte 4500 Kč.

A čemu fandíte vy? Křivé (progresivní) nebo rovné dani?

Mgr. Libor Vondráček

  • Svobodní
  • předseda Svobodných
  • poslanec
Článek obsahuje štítky

Svobodní , Vondráček

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Jsou lepší rovné daně?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Lubomír Metnar byl položen dotaz

Povolování demonstrací

Dobrý den, lze předpokládat, že většině obyvatel vadí povolování podobných akcí v centrech historických měst, kdy narušují klid a rozhodně to nepřispívá k obrazu země, který navštěvují turisté. Nebylo by vhodné vyčlenit konkrétní prostory, kde by se tyto akce v budoucnu povolovaly a nenarušovaly živ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

