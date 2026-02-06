Vondráček (Svobodní): Levicový poslanec Talíř

Levicový poslanec Talíř buď záměrně klame a nebo absolutně nerozumí ekonomii. Progresivní (tedy pokroucené a křivé) zdanění tu máme už dávno.
Je každopádně férové, že nám znovu připomíná, že lidovci jsou levice, a tak logicky protestují proti “rovné” dani, která bere férově každému stejné procento z výdělku. S příjmem 100 000 Kč odevzdáte 15 000 Kč, s příjmem 30 000 odevzdáte 4500 Kč.
A čemu fandíte vy? Křivé (progresivní) nebo rovné dani?
Mgr. Libor Vondráček
