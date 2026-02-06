A co v Česku? Lipavský by chtěl zjistit, jestli stopy Epsteina nejsou i zde

„Interpeluji premiéra Andreje Babiše ve věci kauzy Jeffreyho Epsteina. Ptám se, zda vláda prověřuje možné vazby na Česko, zda má informace o případném pobytu Epsteina u nás a zda bezpečnostní složky zahájí oficiální prověření možného působení sítě a možných obětí v ČR. Zajímá mě také, zda vláda zvažuje spolupráci se spojenci a jak zajistí ochranu případných obětí,“ informuje Lipavský na Facebooku, že by Babišova vláda měla materiály a případnou českou stopu prověřit.
Lipavský připomíná, že i ostatní státy kolem nás materiály studují a už se vyvozuje politická zodpovědnost, jako na Slovensku. „Vzhledem k mezinárodnímu přesahu je důležité, jak postupují i další státy. Polský premiér Donald Tusk oznámil oficiální prověřování dokumentů, aby se prověřily možné vazby na Polsko, dohledaly případné oběti a prověřil i možný bezpečnostní rozměr, včetně zneužití sítě k získávání kompromitujících informací ve prospěch Ruska. Na Slovensku mělo zveřejnění materiálů konkrétní politické dopady, vzhledem k nedávné rezignaci Miroslava Lajčáka,“ připomněl Lipavský.
Proto, pokud existují relevantní stopy směrem k České republice, stát musí podle Lipavského postupovat aktivně a důsledně, aby žádné důvodné podezření nezůstalo bez prověření.
Kauza Jeffreyho Epsteina patří k nejtemnějším skandálům moderní doby, protože spojuje sexuální zneužívání nezletilých s elitami politiky, byznysu i showbyznysu. Americký finančník Epstein byl dlouhá léta obviňován z organizování sexuálního zneužívání dívek, často nezletilých, které byly verbovány, přepravovány a systematicky zneužívány v jeho rezidencích v USA i zahraničí.
Základ Epsteinovy „sítě“ tvořil uzavřený okruh spolupracovníků a prostředníků, kteří dívky vyhledávali, kontaktovali a přesvědčovali k účasti pod záminkou masáží, modelingových příležitostí nebo finanční pomoci. Oběti popisovaly, že byly postupně vtahovány do prostředí, kde docházelo k opakovanému sexuálnímu zneužívání a kde jim bylo naznačováno, že odpor je zbytečný kvůli moci a kontaktům jejich pachatelů.
Epstein měl přístup k mimořádně vlivným lidem. V jeho blízkosti se objevovala jména bývalých prezidentů, princů, miliardářů, akademiků i mediálních osobností. Ačkoliv ne každý, kdo se s Epsteinem stýkal, je spojován s trestnou činností, právě rozsah jeho kontaktů vyvolal podezření, že sexuální síť sloužila nejen k osobnímu uspokojení, ale i k vydírání a budování moci. Přesné důkazy o systematickém vydírání však zůstávají předmětem spekulací.
Zlom přišel v roce 2019, kdy byl Epstein znovu zatčen a obviněn z obchodování s lidmi za účelem sexuálního zneužívání. Krátce poté byl nalezen mrtvý ve své cele v newyorské věznici. Oficiálně byla jeho smrt označena za sebevraždu, okolnosti – selhání dozoru, nefunkční kamery a předchozí „ochrana“ ze strany justice – však vedly k masivní nedůvěře veřejnosti a k přesvědčení, že mnoho otázek zůstalo nezodpovězených.
Nedávné zveřejňování soudních dokumentů, výpovědí a seznamů jmen v souvislosti s civilními spory obětí znovu otevřelo celou kauzu. Tyto materiály ukazují, jak rozsáhlá Epsteinova síť byla a jak dlouho fungovala prakticky beztrestně. Zároveň ale připomínají, že samotné uvedení jména v dokumentech neznamená automaticky vinu – v řadě případů jde o svědectví, popisy kontaktů či nepřímé vazby.
