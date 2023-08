ČEZ: Rekordní zájem o zelenou a jadernou elektřinu

Zájem firem o elektřinu pocházející z obnovitelných a jaderných zdrojů výrazně roste. Objem zasmluvněné ekologické elektřiny na letošní rok od ČEZ ESCO je rekordní a dosahuje 2,7 terawatthodiny. Jen za první letošní půlrok převýšil zájem o zelenou elektřinu z obnovitelných zdrojů a jadernou elektřinu poptávku za celý loňský rok, a dokonce ji o 15 % předčil. Další smlouvy jsou přitom před uzavřením, takže by se celkové letošní dodávky ekologicky certifikované elektřiny od ČEZ ESCO mohly přiblížit 4 terawatthodinám a meziročně stoupnout téměř na dvojnásobek.

Společnost ČEZ ESCO zasmluvnila v prvním pololetí letošního roku vyšší dodávky ekologické elektřiny než za celý loňský rok. Poptávka po bezemisní elektřině stoupá, zejména ze strany firem, které musí snižování klimatické stopy prokazovat v rámci svých dodavatelských řetězců.



„Úkolem ČEZ ESCO je pomoct s dekarbonizací našim zákazníkům z oblasti průmyslu, obcí i veřejné správy. Řada z nich si pořizuje vlastní fotovoltaické elektrárny, které jim umožňují snížit provozní náklady za energie na desítky let dopředu a zároveň snížit emise. Další možností je zajistit si dodávky bezemisní elektřiny, která je doprovázena certifikátem zaručujícím, že zákazník skutečně odpovídajícím způsobem snižuje emise CO2. Zájem o dodávky bezemisní elektřiny rok od roku roste a letos by mohly být její dodávky oproti loňsku dvojnásobné,“ říká generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.



Objem zasmluvněné ekologické elektřiny je za první pololetí letošního roku už o 15 % vyšší než za celý loňský rok; konkrétně u zelené elektřiny z obnovitelných zdrojů stoupl zatím letos o 11 procent na 2 terawatthodiny, u jaderné elektřiny pak o čtvrtinu na 700 gigawatthodin. Další smlouvy jsou přitom před uzavřením, takže by se celkové letošní dodávky ekologicky certifikované elektřiny od ČEZ ESCO mohly přiblížit 4 terawatthodinám a meziročně stoupnout téměř na dvojnásobek. Trend růstu je dlouhodobý: o desítky procent stouply dodávky ekologické elektřiny i loni.





Rok Zelená elektřina Elektřina z jádra Celkem y/y růst 2021 1 127 GWh 339 GWh 1 466 GWh 2022 1 784 GWh 560 GWh 2 345 GWh + 60 % 2023 (za 1. pololetí) 1 988 GWh 696 GWh 2 684 GWh + 15 %

Mezi významné zákazníky, kteří od ČEZ ESCO odebírají zelenou nebo jadernou elektřinu, patří společnosti z oborů stavebnictví, automobilového průmyslu, banky, ale i obchodní řetězce. Jednou z posledních významných zakázek jsou dodávky pro operátora T-Mobile, který každý rok odebere 100 GWh zelené elektřiny. ČEZ ESCO bude zásobovat energií 3 000 jeho odběrných míst od roku 2024 až do roku 2026. Dalšími velkými zákazníky jsou například SPOLCHEMIE nebo Eurovia.



Skupina ČEZ v rámci svého příslibu naplnit závazky Pařížské dohody oznámila strategii Čistá Energie Zítřka. Mezi ambiciózní cíle strategie patří plán vybudovat do roku 2030 dalších 6000 MW obnovitelných zdrojů, skončit s využíváním uhlí v teplárenství a výrobu elektřiny z uhlí omezit na minimum. Do roku 2040 chce být ČEZ klimaticky neutrální.

