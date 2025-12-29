ČEZ: Soutěž o nejkrásnější vánoční strom vyhrál Bohumín

Letošní soutěž o nejkrásnější rozsvícený vánoční strom v kategorii měst vyhrál Bohumín. Rozhodli o tom hlasující v soutěži na webových stránkách, do které se mohly zapojit obce, kterým Skupina ČEZ letos přispěla na nazdobení obecních stromečků a doprovodné akce spojené s jejich slavnostním rozsvícením. V kategorii obcí do 2500 obyvatel bodovala obec Úsobí na Havlíčkobrodsku. Za vítězství v soutěži získá Bohumín od Nadace ČEZ 300 000 korun, do Úsobí pošlou energetici prostřednictvím své nadace 200 tisíc.
Bohumínské radostná zpráva před koncem roku potěšila. „Letos jsme, mimo jiné také díky grantu Nadace ČEZ, obnovili vánoční výzdobu v centru města. Díky výhře v soutěži bychom v tom rádi pokračovali a zvažujeme, že částku využijeme na zkvalitnění adventní výzdoby i vánočních stromů v jednotlivých městských částech,“ říká starosta Bohumína Lumír Macura.
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Anketa
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
V obcích kvůli napjatým rozpočtům finanční pomoc ze strany ČEZ s navozením adventní nálady vítají. „Celý rok jsme se věnovali odstraňování následků povodně, také díky pomoci Nadace ČEZ, a zdaleka nejsme u konce. Proto jsme rádi, že si na nás ČEZ jako dlouholetý partner naší obce vzpomněl i o Vánocích a přispěl nám na výdaje související s rozsvícením stromečku. Každá ušetřená koruna se nám v dnešní době moc hodí. V letošním roce jsme se moc snažili, aby obec byla krásně vyzdobená a zářila. Jsme rádi za to, že můžeme dělat drobné radosti našim dětem i dospělým,“ řekla starostka Zátoru Salome Sýkorová.
Všechny podpořené obce se mohly zapojit do následně soutěže o nejhezčí rozsvícený vánoční strom, která trvala od 10. prosince až do půlnoci 18. prosince. Lidé vybírali nejhezčí vánoční strom ve dvou kategoriích, svou kategorii měly obce do 2500 obyvatel, druhou kategorii nad 2500 obyvatel. Během několikadenního hlasování se sešlo 8 905 platných hlasů, které rozhodly o vítězích. V kategorii do 2500 obyvatel získala obec Úsobí celkem 1476 hlasů, v druhé kategorii získalo město Bohumín 890 hlasů. Letos se do soutěže zapojilo 176 měst a obcí.
„V regionech, kde působíme, se dlouhodobě snažíme být dobrým partnerem a sousedem. K Vánocům patří světlo ve všech možných podobách a my elektřině rozumíme. Přijde nám tedy přirozené podporovat vytvoření té správné adventní atmosféry a vánoční pohody. Těší nás, že můžeme přispět k milým setkáním, kde si lidé přejí hezké svátky a odnášejí si domů pocit radosti. Rozsvícením vánočních stromků na venkově i ve městech chceme zároveň poděkovat našim zákazníkům za jejich věrnost a podporu,“ říká ředitelka marketingu a sponzoringu Skupiny ČEZ Michaela Ziková.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.