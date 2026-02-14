Rajchl (PRO): Toto je čistá kolaborace se zelenými lobbisty

Europoslanci STAN, TOP 09 a Pirátů hlasovali v Evropském parlamentu pro snížení emisí skleníkových plynů v EU o 90 procent do roku 2040. Jinými slovy zvedli ruku pro tvrdý Green Deal, naprostý odchod od fosilních paliv, a tedy potažmo pro energetickou drahotu, devastaci evropského průmyslu a zdražení úplně všeho.
U Pavla Štrunce na Echo Primetime jsem nestihl odpovědět na to, proč některé politiky nazývám kolaboranty. Tak tady máte odpověď.
Toto je čistá kolaborace se zelenými lobbisty, kteří se snaží pohřbít českou ekonomiku v zájmu svých multimiliardových dotačních kšeftů. Tito čeští politici tak jednají v přímém rozporu s národními zájmy naší země. A je nezbytné to tvrdě a jasně pojmenovat.
JUDr. Jindřich Rajchl
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.