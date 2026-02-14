DIA: Zájem o využívání digitální identity i díky DiPSy roste

Zájem o elektronické podání proti papírovému každý rok roste; pro online podání potřebují uchazeči využít některý z prostředků digitální identity občana. Jen za posledních 24 hodin zaznamenala Digitální a informační agentura (DIA) 20 335 přístupů do DiPSy. Proto DIA důsledně monitoruje průběh zátěže a počet požadavků na přihlášení, které jsou přes portál Národní Identitní Autority (NIA) odbavovány.
Protože počet prostředků digitální identity, které občané využívají k přístupu na portály státní správy neustále roste, a tím i počet požadavků na přihlášení odbavovaných přes NIA, věnuje DIA dostatečné kapacitě portálu NIA i průběžnému monitoringu zátěže velkou pozornost. V průběhu roku se lidé pomocí prostředků digitální identity nejčastěji přihlašují k systému dávek MPSV, eDokladům, datovým schránkám či Portálu občana.
V posledních dnech se však na čelním místě umísťuje právě přihlašování do portálu DiPSy. Od počátku února je již na 7. místě a příští týden může být i na 5. (podávání přihlášek vždy vrcholí třetí týden v únoru). Oproti loňskému roku je na jednom z čelních míst nově i přístup do katastru nemovitostí, který je nyní při zjišťování údajů možný pouze po prokázání totožnosti žadatele. Pro přístup do top 10 aplikací přes NIA zaznamenala DIA za posledních 24 hodin 340 614 požadavků, z toho bylo 20 335 do DiPSy.
Vývoj počtu požadavků přes portál NIA v přístupu do aplikací za poslední týden (od 1. 2. do 12. 2.):
„Loni jsme zaznamenali v tuto dobu přes 190 000 požadavků přes NIA za 24 hodin, letos již přes 340 000, jde tedy o velký nárůst, a to nejen díky zájmu o DiPSy, ale i o další digitální služby státu, ke kterým občané stále více přistupují prostřednictvím své digitální identity. U DiPSy předpokládáme růst až do 20. 2., tak jako loni, přičemž další špička přijde při zveřejňování výsledků 1. a 2. kola přijímacího řízení,“ vysvětluje Josef Knotek, vedoucí oddělení architektury a analýzy DIA.
Uchazeči nejčastěji přistupují na DiPSy kolem 10:00 hodiny dopoledne a potom kolem 17:00 hodiny odpoledne.
