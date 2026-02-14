Nadace ČEZ: Šek za nejkrásnější vánoční strom převzal starosta s medvědem

Za peníze od energetiků v Bohumíně pořídí novou vánoční výzdobu pro své městské části. Právě grant Nadace ČEZ byl vloni na počátku příběhu. Před Vánoci město pořídilo díky podpoře nadace světelné prvky na centrální náměstí v Novém Bohumíně i novou výzdobu vánočního stromu. Ten pak uspěl v hlasování veřejnosti.
Do soutěže se zapojilo 176 měst a obcí z celé republiky a bohumínská borovice získala 890 hlasů. „Myslím, že naše borovice, byť není majestátním obrem, důstojně nahradila dožívající smrk a zabodovala novou výzdobou a také celkovým pojetím adventního prostoru,“ říká mluvčí města Jana Končítková.
Tři sta tisíc korun, které Bohumín od Nadace ČEZ získal, rozdělí mezi své městské části. „Už dříve jsme plánovali, že po centru Bohumína postupně vyzdobíme i další místa, kde máme živé vánoční stromečky, a díky nadační podpoře to zvládneme vše najednou. Také lidé ve Vrbici, Pudlově, Šunychlu, Skřečoni, Starém Bohumíně a Záblatí si zaslouží hezkou vánoční výzdobu,“ upřesňuje starosta Lumír Macura.
Radost mají i energetici. „Město je se společností ČEZ spjato doslova pupeční šňůrou, tedy horkovodem z naší teplárny v Dětmarovicích. Proto nás všechny potěšilo, že jako dobří sousedé můžeme nadační grant poslat díky zaslouženému vítězství v anketě právě do Bohumína,“ dodává generální ředitel společnosti ČEZ Teplárenská Libor Štěpán.
