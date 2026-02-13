Premiér Babiš: Řešením je změna systému obchodování s emisními povolenkami

13.02.2026 8:19 | Monitoring
autor: PV

Předseda vlády ČR Andrej Babiš se ve čtvrtek 12. února 2026 zúčastnil na belgickém zámku Alden Bielsen neformálního jednání Evropské rady.

Premiér Babiš: Řešením je změna systému obchodování s emisními povolenkami
Foto: screen ČT24
Popisek: Andrej Babiš před kamerami ČT v Belgii

Klíčovými tématy diskuse byly vysoké ceny energií a stagnující konkurenceschopnost EU a rovněž odstranění bariér na vnitřním trhu EU. Lídři diskutovali o tom, jak nastartovat hospodářský růst Evropské unie a vyslechli si prezentace Maria Draghiho a Enrica Letty, kteří pro Evropskou komisi v roce 2024 připravili podrobné zprávy o konkurenceschopnosti a vnitřním trhu. Předseda vlády zdůraznil, že hlavní příčinou problémů v oblasti konkurenceschopnosti jsou vysoké ceny energií a nepředvídatelné ceny emisních povolenek.

„Jediné rychlé řešení je změna systému obchodování s emisními povolenkami ETS 1. Pokud se nic nezmění, ještě více to poškodí evropské firmy v energeticky náročném průmyslu a tím i celou evropskou ekonomiku. Proto jsem napsal všem lídrům dopis s naprosto konkrétními kroky, proto jsem se postupně setkal se 13 evropskými lídry. Že je třeba něco udělat, aby Evropa zůstala konkurenceschopná, už nepochybuje téměř nikdo. Liší se ale názory na to, jakým způsobem to udělat. Dneškem to ale nekončí, budu na tom dál pracovat a přesvědčovat další evropské kolegy o našem návrhu na koalici přátel konkurenceschopnosti, stejně jako o tom, že cestou je právě zásadní změna ETS 1. Pošlu lídrům další dopis, kde popíšu náš plán, a 10. března na summitu ve Francii budu zase za konkurenceschopnost bojovat,“ dodal předseda vlády.

Premiér rovněž zdůraznil potřebu jednotného energetického trhu. „V Portugalsku je cena elektřiny 4 eura za MWh, ve Francii 50 eur, v Německu 110 eur, u nás 130 eur a v Estonsku 200 eur, to není jednotný energetický trh. Potřebujeme vybudovat energetické “dálnice“, tedy propojení jednotlivých trhů. V našem regionu je to propojení s Německem a Polskem. A to jsou obrovské investice do výstavby energetické infrastruktury. A pokud to neuděláme tak evropský průmysl bude mít velké problémy v konkurenceschopnosti vůči USA nebo Číně,“ uvedl premiér.

Ing. Andrej Babiš

  • ANO 2011
  • předseda vlády
