Zdechovský (KDU-ČSL): Měníme azylová pravidla

14.02.2026 12:06 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k zrychlení azylového řízení

Zdechovský (KDU-ČSL): Měníme azylová pravidla
Popisek: Tomáš Zdechovský, poslanec Evropského parlamentu za KDU-ČSL

Striktně proti nelegální migraci. Vítám rozhodnutí Evropského parlamentu o zrychlení azylového řízení. V praxi to bude znamenat rychlejší posouzení toho, kdo tu zůstat může a kdo musí pryč.

Osobně bych byl ještě pro větší zpřísnění. EU není čekárna a lidé, kteří spoléhají na to, že díky dlouhému procesu zůstanou v EU, musí vědět, že tudy cesta nevede.

Schválený společný seznam bezpečných zemí původu pak konečně zavádí jasná pravidla, odkud nebude možné žádat o ochranu.

Kdo ochranu skutečně potřebuje, tomu musíme pomoci rychle. Kdo ji nepotřebuje, nemá jediný důvod zůstávat v Evropě celé roky. Azyl má totiž chránit pronásledované a ne sloužit jako zkratka do EU.

Rychlé řízení, jasná pravidla a důsledné návraty jsou tou správnou cestou, jak zastavit zneužívání systému a ochránit bezpečnost Evropanů.

Mgr. et Mgr. et Mgr. Tomáš Zdechovský, Ph.D., MBA

  • KDU-ČSL
  • Poslanec EP a člen předsednictva KDU-ČSL
  • europoslanec
