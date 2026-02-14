Zdechovský (KDU-ČSL): Měníme azylová pravidla

Striktně proti nelegální migraci. Vítám rozhodnutí Evropského parlamentu o zrychlení azylového řízení. V praxi to bude znamenat rychlejší posouzení toho, kdo tu zůstat může a kdo musí pryč.
Osobně bych byl ještě pro větší zpřísnění. EU není čekárna a lidé, kteří spoléhají na to, že díky dlouhému procesu zůstanou v EU, musí vědět, že tudy cesta nevede.
Schválený společný seznam bezpečných zemí původu pak konečně zavádí jasná pravidla, odkud nebude možné žádat o ochranu.
Kdo ochranu skutečně potřebuje, tomu musíme pomoci rychle. Kdo ji nepotřebuje, nemá jediný důvod zůstávat v Evropě celé roky. Azyl má totiž chránit pronásledované a ne sloužit jako zkratka do EU.
Rychlé řízení, jasná pravidla a důsledné návraty jsou tou správnou cestou, jak zastavit zneužívání systému a ochránit bezpečnost Evropanů.
Mgr. et Mgr. et Mgr. Tomáš Zdechovský, Ph.D., MBA
