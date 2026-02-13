Správa železnic: Železnice přes Malou Skálu je bezpečnější a kapacitnější

Správa železnic slavnostně ukončila rekonstrukci trati mezi Turnovem a Železným Brodem.

Foto: Správa železnic
Cestování je nyní pohodlnější, v Malé Skále se díky novým nástupištím lépe nastupuje do vlaku. Stavba probíhala od loňského ledna, celkové náklady dosahují 838 milionů korun.

Středobodem celé stavby bylo nádraží v Malé Skále, které využívají nejen místní, ale také turisté mířící nejčastěji na blízký skalní hrad. „Stavbaři vybudovali bezbariérová nástupiště, přístup cestujících je po centrálním přechodu, který je vybavený výstražnou signalizací. Rekonstrukce se v Malé Skále dočkala i historická nádražní budova,“ popisuje Mojmír Nejezchleb, který je pověřený řízením Správy železnic. Jak dodává, moderní nástupiště získala také zastávka v Dolánkách.

Díky zvýšení traťové rychlosti až na 100 km/h a instalaci moderního zabezpečovacího zařízení se zvýšila kapacita celého úseku. Kromě kolejí prošel obnovou i tunel u obce Rakousy, dělníci zlepšili stav jeho stěn a také odvodnění. U nádraží v Malé Skále vznikla také nová parkovací místa pro cestující.

Zhotoviteli stavby byly společnosti AŽD a STRABAG Rail, celkové náklady dosahují 838 557 732 korun. Akce je finančně podpořena z úvěru Evropské investiční banky v rámci projektu Czech Rail TEN-T and Regional. Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury.

