Trump vyzval Zelenského ke kompromisu. Kompromis je, že Putin není ve vězení, přišla odpověď

14.02.2026 11:01 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

Spor o podobu možného míru na Ukrajině se znovu přiostřil. Prezident USA Donald Trump vyzval Volodymyra Zelenského k větší aktivitě a naznačil, že „jinak může Kyjev promarnit naději na mír s Ruskem“. Zelenskyj v reakci prohlásil, že „největším kompromisem je to, že Vladimir Putin není ve vězení“.

Foto: Repro YouTube
Popisek: Donald Trump

Prezident Donald Trump z Washingtonu vyzval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského k větší aktivitě při hledání urovnání konfliktu. Podle něj „jinak může Kyjev promarnit naději na mír s Ruskem“.

V rozhovoru pro agenturu Reuters Trump opět zopakoval své přesvědčení, že „Rusko chce mír“, a naznačil, že překážkou rychlé dohody je postoj ukrajinské strany. Kritiku Ukrajiny přitom vyslovil opakovaně už dříve, kdy tvrdil, že mírovou dohodu brzdí spíše Kyjev než Moskva.

Ukrajinský prezident reagoval v rozhovoru pro server Politico během Mnichovské bezpečnostní konference. Zdůraznil, že bez skutečného tlaku Spojených států není reálné očekávat zásadní posun ze strany Kremlu. „Skutečný tlak, a Putin tuto válku ukončí, pokud na něj bude vyvíjen skutečný tlak,“ sdělil Zelenskyj,

Podle Zelenského „největším kompromisem už dnes je to, že Vladimir Putin není ve vězení“, přestože je mezinárodně stíhán v souvislosti s rozpoutáním války na Ukrajině.

„Dnes dává Ukrajině peníze a pomáhá jí pouze Evropa,“ zdůraznil Zelenskyj, a že Putina mohou zastavit pouze Spojené státy. Bez důsledného tlaku by si podle Zelenského slov Rusko pouze přeskupilo síly a „pokračovalo by v agresi později“. Zelenskyj klade důraz na bezpečnostní záruky: „Nelze přistoupit na papírový mír, který by jen zmrazil konflikt bez reálných garancí,“ vyjádřil se.

Pozornost médií přitáhlo také téma voleb na Ukrajině, které Trump znovu otevřel. Server Politico připomíná, že ukrajinská ústava neumožňuje konání voleb během válečného stavu a že otázka legitimity ukrajinského vedení je dlouhodobě součástí ruské argumentace. Někteří západní diplomaté podle serveru upozorňují, že debata o volbách v této fázi války může být destabilizační.

