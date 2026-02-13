ÚZSVM: Část areálu bývalého zámku Doksany má nového vlastníka

13.02.2026 22:03 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Litoměřický ÚZSVM prodal další část nemovitostí nacházejících se v areálu bývalého zámku v Doksanech.

ÚZSVM: Část areálu bývalého zámku Doksany má nového vlastníka
Foto: ÚZSVM
Popisek: Logo Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM)

Jedná se o stavební pozemek o výměře 404 m2 s rodinným domem s branou, tvořící hlavní vstup do areálu zámku, a část hospodářské stavby, která je spojena s budovou pivovaru a pouze z této budovy přístupná. Zmíněný pozemek s budovami získala společnost, která již vlastní část areálu zámku s pivovarem.

Prodejem získal ÚZSVM do svého rozpočtu částku 1 300 000 korun. ÚZSVM v minulosti převzal areál zámku a kláštera v obci Doksany jako nepotřebný majetek od Národního památkového ústavu. Nemovitosti jsou evidované jako nemovitá kulturní památka.

