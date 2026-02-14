Ministryně Schillerová: Nejsme jako Fialova vláda. Lhaní skončilo

Vážení přátelé, ani po konci toxického vztahu si někteří lidé nepřestanou nalhávat, že to nebylo zas až tak strašné. Bojí se litovat špatného rozhodnutí a promarněného kusu života. Snaží se nějak zaobalit fakt, že jim partner lhal, ponižoval je, manipuloval s nimi, všechno bral a nic nedával. Dokonce se vztekají na ty, kteří jim říkají nepříjemnou pravdu do očí.
Položila jsem ve Sněmovně na stůl čísla, že Fialova vláda lhala o státním rozpočtu na příští rok. Že způsob, jak ho postavila, znamenal ve skutečnosti schodek 350, a ne 286 miliard. Že v něm nebyly peníze na stavby a investice, které si sami schválili. Že v něm nebyly peníze na sociální věci, důchody a evropské projekty, které po nich jasně vyžadoval zákon. Myslela jsem, že se některým vysoce postaveným lidem, kteří s Fialovou vládou čtyři roky spolupracovali a koexistovali, uleví a ocení, že někdo konečně začal mluvit pravdu. Ale mýlila jsem se v nich.
Předseda Národní rozpočtové rady nám přes média vyčetl, že na rozdíl od Fialovy vlády skutečný stav veřejných financí „NESKRÝVÁME“. Asi se stále nedokáže vymanit z toxického vztahu s vládou, jejímuž hospodaření čtyři roky přihlížel a které má za výsledek přes 1200 miliard nového dluhu. A teď nám v podstatě radí, abychom pokračovali ve lhaní.
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
Podobně se vyjádřil jeden novinář, který si dle mého nikdy v životě nepřizná, jak špatná byla Fialova vláda. Ten napsal, že jsme měli rozpočet Fialovy vlády převzít, jak byl, a v průběhu roku si chybějící peníze nějak sehnat bokem. Prý bychom tím dodrželi pravidlo o rozpočtové odpovědnosti. Vlastně mi tím radil, abych se chovala úplně stejně jako Stanjura, po kterém se mu asi už teď stýská.
Ne, přátelé. My nejsme jako Fialova vláda. Lhaní skončilo. Podívali jsme se realisticky na to, kolik peněz naše republika nezbytně potřebuje v roce 2026, a to číslo vyšlo na 310 miliard, když se nám podaří všechny úspory, které jsme si na našich ministerstvech naplánovali.
Neexistuje, aby vláda obelhávala občany. Takový přístup je nezodpovědný a podle mého nejhlubšího přesvědčení znamená naprosté pohrdání důvěrou voličů. To jsem řekla ve Sněmovně během prvního čtení zákona o státním rozpočtu.
Zdá se mi, jako by za čtyři roky vládnutí Fialovy pětikoalice definitivně zmizel z politiky stud. A ten se jim ani po odchodu do opozice nevrátil. Třeba takový pan Kupka. Jako ministr dopravy schválil na svém ministerstvu stavby za 37 miliard, na které ale nechal Stanjuru napsat ve státním rozpočtu NULU. Nějak se to uplácá, říkal si tehdy, a teď na mě ve Sněmovně útočil, že jsem tyhle chybějící peníze do rozpočtu dala. Hleděla jsem mu do tváře a opravdu tam po studu nebylo ani památky. Nedivím se, že ho s touto kvalifikací zvolili jako nového předsedu ODS. Opravdu důstojný nástupce pana Fialy.
V prosinci nám nynější opozice předala podfinancovaný stát, kde reálné platy klesly o 30 procent, kde je zdravotní systém na hraně kolapsu, kde se čtyři roky nehnulo proti šedé ekonomice ani prstem, kde se lidé i firmy museli potýkat s nejdražší elektřinou přes kupní sílu v Evropě. Teď v únoru nám vyčítá, že chceme udělat schodek o 40 miliard NIŽŠÍ, než jaký by udělali reálně oni, poté co by ho ukryli pod tlustou vrstvu lhaní.
Vážení opoziční politici a také někteří komentátoři, vláda hnutí ANO čtyři roky před covidem, tedy v letech 2015-2019, hospodařila s celkovým výsledkem PLUS 30 miliard. Vláda pětikoalice v čele s ODS, poté co covid odezněl, hospodařila za stejně dlouhé období 2022-2025 s celkovým výsledkem MINUS 1200 miliard.
Zapněte trochu toho studu, kolegové z ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN. Řečníte u pultíku o vlastních chybách, a vždycky pak místo názvu své strany dosadíte hnutí ANO. Jen nás tím ale zdržujete, abychom ty vaše chyby mohli co nejrychleji napravit. Bez lhaní. Mravenčí prací.
Přátelé, mějte se o víkendu krásně, ale pozor. Teploty mají padat, tak to nepodceňte.
