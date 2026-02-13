České dráhy posílají denně jeden starý vůz do šrotu

Největší obnova vozidel v historii České republiky znamená pro cestující pohodlí ve stovkách nových, moderních vozidel při každodenním cestování do práce, školy, za sportem, zábavou a dalšími aktivitami. Místo pro nové vlaky však musí uvolnit ty staré. Proto loni poslaly České dráhy do šrotu 279 vozidel. Dalších 43 vozidel bylo prodáno novým majitelům. Likvidace stovek vysloužilých vozidel pokračuje i nyní.
„Letos vrcholí zhruba čtyřleté období největší modernizace vlaků v historii České republiky. Za tu dobu jsme uvedli do provozu 110 dvou a třívozových RegioPanterů, 106 motorových RegioFoxů, 20 ComfortJetů a 150 lokomotiv Siemens Vectron, z toho 50 je dodaných přímo do našeho majetku a 100 jich bylo pronajato. Přepočteno na jednotlivé vozy nebo články je to číslo mnohokrát větší. Je to neskutečných 822 nových vozidel se skoro 45 000 sedačkami v klimatizovaných prostorech. Pro tak velké množství nových vlaků jsme museli uvolnit koleje v depech a odstavných nádražích. Proto jsme loni poslali do šrotu 279 starých, vyřazených vozidel. To je v podstatě každý pracovní den jeden vyřazený vůz nebo lokomotiva poslaná do kovošrotu,“ říká Michal Krapinec, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah.
Fyzické rozložení se týká jak vyřazených hnacích vozidel, tak osobních vozů. Po desítkách kusů mizí především tzv. koženky. Jedná se o různé typy vozů pro dálkovou a regionální dopravu především české a německé produkce.
„Z hnacích vozidel loni mířily do šrotu hlavně vyřazené elektrické motorové vozy řady 460 a ‚kufry‘ řady 810 a samozřejmě jejich přípojné vozy 063, 010, 012 nebo 015. Z osobních vozů z kolejí nejčastěji mizely vyhlášené koženky, tedy ten v minulosti klasický vůz našich rychlíků s oddíly pro osm osob původně s koženkovými lavicemi. V případě typu B249 bylo sešrotováno 54 vozů. Obdobných vozů s velkoprostorovým uspořádáním typu Bdt jsme nechali sešrotovat 70 kusů. Rozložení se týkalo i 22 nepopulárních ‚honeckrů‘, typu Bdmtee, a dalších typů jako BDs,“ vyjmenoval příklady zrušených vozů Jiří Ješeta, člen představenstva a náměstek pro osobní dopravu Českých drah.
Vedle šrotování starých vozidel probíhal i jejich odprodej různým zájemcům. Noví majitelé získali celkem 43 vozidel. Prodej se dotkl např. motorových vozů řady 810 a jejich přípojných vozů, různých druhů rychlíkových vozů typu UIC-Y/B 70, především řady B249, nebo několika historických vozů. Vedle zájemců z Česka byly kupci z Německa nebo z Polska.
Likvidace vyřazených vozidel bude pokračovat v letošním roce. České dráhy mohou poslat k fyzickému rozložení až 500 vyřazených vozů a lokomotiv. Bude pokračovat rušení hlavně starších lokomotiv, např. řady 242, motorových vozů řady 810 a po ukončení provozu také řady 854, a různých typů osobních vozů konstrukčního provedení UIC-Y/B 70 z produkce německých a českých vagónek. Půjde především o řadu B249, různé provedení vozů Bdt, ale i BDs a dalších typů. Z kolejí budou mizet také nepopulární ‚honeckry‘. Bude pokračovat také nabídka nepotřebných vozidel k odkoupení dalšími zájemci. V letošním roce by se měly v nabídce vozidel objevit např. elektrické lokomotivy řady A-1216 nebo 380.
