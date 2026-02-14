Rutte zahájil Mnichovskou konferenci: Rusko se tváří jako medvěd, ale je to spíš hlemýžď

Na Mnichovské bezpečnostní konferenci německý kancléř Friedrich Merz otevřel debatu ostrým konstatováním, že světový řád založený na pravidlech, jak jej Evropa znala desítky let, už podle něj fakticky neexistuje. Do popředí se podle něj vrací klasická velmocenská politika a nové mocnosti – především Čína – hledají své nové postavení v globálním systému.
Merz řekl, že tuto realitu je třeba přijmout, nikoliv se s ní však smířit. „Evropa se musí stát hráčem světové politiky,“ zdůraznil kancléř.
Evropské jaderné odstrašení jako nový pilíř
Podle Merze musí Evropa vybudovat vlastní bezpečnostní strategii, která nebude obcházet NATO, ale posílí evropský pilíř Aliance. Oznámil proto zahájení důvěrných jednání s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem o evropském jaderném odstrašení.
Debata má podle něj reagovat na proměnu bezpečnostní architektury, kdy se Evropa nemůže spoléhat pouze na americký jaderný deštník. Diskuse se týká budoucí podoby evropské obrany i role francouzského jaderného arzenálu.
Kancléř se věnoval i vztahům s Washingtonem. Zmínil, že pokud má mít transatlantické partnerství budoucnost, musí být „nově založeno“ a vzájemná důvěra musí být „opravena“ a „oživena“.
Zároveň Merz, někdejší šéf německo- americké neziskovky Atlantic Brücke, odmítl výzvy, aby Evropa Spojené státy „odepsala“. Podle něj jsou obě strany silnější společně a ani USA podle něj „nebudou v době soupeření velmocí dostatečně silné, aby vše zvládly samy“.
V Mnichově zaznělo: Rusko není medvěd, ale hlemýžď
Na okraj Mnichovské bezpečnostní konference vystoupil také generální tajemník NATO Mark Rutte, který varoval před ruskou propagandou. Apeloval, aby svět nepodléhal obrazu, který se Kreml snaží vytvářet. Podle něj je důležité hodnotit vývoj podle faktů a nepřijímat ruský narativ o nevyhnutelné síle a dominanci. „Chtějí, abychom vnímali Rusy jako mocného medvěda, ale dalo by se říci, že Ukrajinou postupují rychlostí zahradního hlemýždě,“ prohlásil Rutte.
Zároveň zazněla i data Aliance o vysokých ztrátách ruské armády od začátku invaze na Ukrajinu.
Na okraj konference v sobotu se setká ministr zahraničí USA Marco Rubio mimo jiné s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Tématem jednání bude snaha o ukončení války na Ukrajině. Za tímto účelem se v Abú Dhabí již uskutečnila dvě kola americko-rusko-ukrajinských jednání. Další by mělo podle Kremlu proběhnout příští týden ve Švýcarsku.
Petr Pavel: Evropa musí převzít větší odpovědnost
I česká delegace se účastní diskusí o budoucí podobě evropské bezpečnostní architektury a roli Evropy v proměňujícím se světovém řádu. Česko na konferenci zastupují prezident Petr Pavel, ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě) a ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD).
Prezident Petr Pavel na Mnichovské bezpečnostní konferenci v rámci debaty o vztazích mezi Evropou a Spojenými státy sdělil své stanovisko novinářům přímo na místě konání. Hovořil především o narovnání vztahů: „Emotivně to vypadá tak, že je tady velká roztržka mezi Evropou a Spojenými státy, která by snad mohla teoreticky ohrožovat i spojenectví v rámci Severoatlantické aliance. Ale když člověk blíže poslouchá všechny aktéry, tak musí nabýt dojmu, že je to jenom o narovnání vztahů,“ řekl prezident Pavel.
Zdůraznil, že jádrem debaty je větší odpovědnost evropských zemí za vlastní obranu, čímž navázal na vystoupení německého kancléře o silnějším evropském pilíři. Pavel poznamenal, že američtí představitelé o větší zapojení Evropy dlouhodobě usilovali, ale postupovali příliš diplomaticky. „Až (americký prezident) Donald Trump k tomu přistoupil tak razantním způsobem,“ poznamenal Pavel. Podle Pavla se Evropa občas potřebuje dostat pod tlak, aby si situaci uvědomila. „Myslím, že teď už si to uvědomují všichni,“ dodal.
Prezident Pavel se vyjádřil i k rusko-ukrajinské válce. Ocenil, že se podařilo přiblížit stanoviska USA, Evropy a Ukrajiny, zároveň ale upozornil, že Moskva podle něj nadále trvá na svých maximalistických požadavcích. „Setrvává na svých maximalistických požadavcích,“ řekl o Rusku. Zároveň zdůraznil, že „není jiné cesty, než vytrvat v podpoře Ukrajiny vojensky… a zároveň vyvíjet tlak ekonomický a politický na Rusko, aby si uvědomilo, že jiná cesta k dosažení míru než u jednacího stolu není.“
V sobotu prezidenta Petra Pavla na Mnichovské bezpečnostní konferenci čekají další konkrétní jednání. Setkat se má s generálním ředitelem společnosti Rheinmetall Arminem Pappergerem, přičemž u tohoto jednání bude přítomen také ministr obrany Jaromír Zůna. V plánu je rovněž schůzka s ázerbájdžánským prezidentem Ilhamem Alijevem a prezident Pavel usiluje i o setkání s americkými zákonodárci z Demokratické strany i z Republikánské strany.
