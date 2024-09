ČEZ: Štěchovická vodní elektrárna oslaví osmdesátiny speciálními exkurzemi pro veřejnost

Vodní elektrárna ve Štěchovicích zahájila provoz v létě 1944 jako druhý dokončený stupeň Vltavské kaskády. O tři roky později ji doplnila přečerpávací elektrárna s horní nádrží na kopci Homole. Obě jsou důležitými součástmi české energetické soustavy, hlavně díky schopnosti dodat elektřinu během několika desítek vteřin od povelu dispečera. ČEZ je proto udržuje ve špičkové kondici. Přesvědčit se o tom bude moci i veřejnost, pro kterou připravili energetici u příležitosti 80. výročí startu Štěchovic sérii speciálních limitovaných prohlídek. Lidé se při nich dostanou i na místa, kam to při běžných exkurzích není možné.

Štěchovická elektrárna letos slaví 80 let provozu. Stavba celého vodního díla ve štěchovickém údolí začala ještě v Československé republice, dokončena byla ale až v předposledním válečném roce v okupovaném Protektorátu Čechy a Morava. Za 80 let elektrárna dodala do českých domácností a firem více než 6 miliard kWh ekologické elektřiny. Tolik by dnes stačilo pro celou Českou republiku na více než jeden měsíc.

Své letošní osmdesátiny oslaví i dárkem pro fanoušky energetiky, kteří si ZDE včas zarezervují místo v jedné ze speciálních prohlídek v sobotu 21. září a o týden později. Těšit se můžou na výstup hrází ke vtokům do elektrárny, sestup až k víku turbíny klasické elektrárny s ovládáním všech 20 rozváděcích lopat nebo na jízdu služebním výtahem do 40metrové hlubiny strojovny přečerpávací elektrárny umístěné pod hladinou Vltavy.

„Štěchovice jsou jednou z nejdůležitějších elektráren na Vltavě. Za několik desítek vteřin umí zareagovat na zvýšenou poptávku v energetické síti a najet na plný výkon. Podmínkou spolehlivého a bezpečného provozu je průběžná údržba a investice. Aby Štěchovice mohly fungovat další desítky let, připravujeme i tady v příštích letech komplexní modernizaci, jaká už proběhla například na vltavských elektrárnách na Lipně, Slapech nebo Kamýku. Při ní opravíme nebo úplně vyměníme hlavní části obou soustrojí o hmotnosti desítek tun – rotory a statory generátorů nebo oběžná kola turbín. Věříme, že speciální prodloužené prohlídky budou pro návštěvníky velkým zážitkem,“ říká ředitel Vodních elektráren ČEZ Róbert Heczko.

„Chceme lidem ukázat, že s vodou jako důležitým obnovitelným zdrojem může česká energetika počítat i do budoucna. Nedostanou se v podstatě jen do těch částí elektrárny, kde je za běžného provozu voda,“ popisuje štěchovické unikáty Roman Pospíšil, vedoucí provozu vodních elektráren Štěchovice I, II.

Podmínkou účasti je registrace na webu ZDE.

Projděte si prostřednictvím virtuální prohlídky celou elektrárnu Štěchovice (ZDE)

Věděli jste, že…

štěchovická přehrada má jako jediná na Vltavě žulový obklad, je 22,5 m vysoká, 120 m dlouhá s pěti přelivnými hrazenými poli?

kapacita přelivů činí 2400 m3/s, ale při povodni v roce 2002 tudy protékalo 3200 m3 vody?

elektrárna je vybavena 2 soustrojími s Kaplanovými turbínami s celkovým instalovaným výkonem 22,5 MW?

přivaděč posílá na turbínu za ideálních podmínek a při plném výkonu 80 m3 vody za sekundu?

i když elektrárna prošla několika modernizacemi, soustrojí turbín a generátorů mají stále některé komponenty původní? Svědčí to o umu našich předků.

součástí elektrárny je i venkovní rozvodna 110 kV, ve které se transformuje napětí vyrobené elektřiny, a ta pak zamíří vnějšími linkami do elektráren Slapy a Vrané nad Vltavou, do Týnce nad Sázavou a do pražské rozvodny Chodov?

