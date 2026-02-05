Premiér Babiš: Vyrazil jsem do Moravskoslezského kraje

Vyrazil jsem do Moravskoslezského kraje, už mi to tu chybělo.
Začínám v Městské nemocnici v Ostravě, kde mají jedno ze 36 center duševního zdraví, 30 z nich zřídila naše předchozí vláda v rámci reformy psychiatrické péče. Letos chceme zřídit dalších 25 takových zařízení a 4 z nich budou právě v Moravskoslezském kraji. Mají velký úspěch, protože díky nim může docházet ke snižování počtu lůžek v nemocnicích.
V Městské nemocnici v Ostravě vznikne další takové centrum, které ale bude pomáhat i se závažnými duševními onemocněními. Péče o duševní zdraví stále není takovým společenským tématem, jako by měla být, ale pro naši vládu to bude jedna z priorit.
Ing. Andrej Babiš
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.