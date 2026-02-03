Celní správa: Inkaso správy v roce 2025 překročilo 181 mld. Kč

Na spotřebních a energetických daních vybrali celníci celkem 170 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 3,6 mld. Kč. Tento vývoj potvrzuje stabilní výběr klíčových daňových příjmů a dlouhodobou efektivitu kontrolní i analytické činnosti Celní správy České republiky.
Příjmy z dovozu dosáhly v roce 2025 částky 3,6 mld. Kč. Ve srovnání s rokem 2024 došlo k jejich navýšení o 0,3 mld. Kč, tedy o 8,2 %. Největší část těchto příjmů tvořilo inkaso cla a daně z přidané hodnoty z dovozu. Pozitivní vývoj v této oblasti souvisí zejména se změnou struktury dováženého zboží a efektivnějším výkonem celního řízení. V oblasti dělené správy, včetně společných účtů spotřebních daní, dosáhly příjmy výše 7,4 mld. Kč. Oproti předchozímu roku se jedná o pokles o 0,5 mld. Kč, což odráží vývoj sankční agendy i skladbu vymáhaných pohledávek.
Celní správa v uplynulém roce provedla 74 kontrol ve 32 provozovnách, při nichž byla zjištěna přítomnost nelegálně provozovaných technických herních zařízení. Zajištěno bylo celkem 336 technických herních zařízení, z toho 7 kvízomatů. Dále byly zadrženy peněžní prostředky v celkové výši 747 657 Kč.
V oblasti online nelegálního hazardu bylo provedeno 298 kontrol, přičemž ve 221 případech bylo zjištěno porušení zákona o hazardních hrách. Celkem bylo v roce 2025 prověřeno 1 016 internetových stránek, z nichž 872 bylo postoupeno Ministerstvu financí České republiky k blokaci.
Při celním řízení a na vnitrostátním trhu bylo zadrženo více než 246 tis. kusů zboží podezřelého z porušení práv duševního vlastnictví v souhrnné hodnotě, vyjádřené v ceně originálních výrobků, přesahující 1 mld. Kč.
Celníci odhalili 19 299 případů porušení pravidel mýtného systému. Nejčastěji se jednalo o nesprávné nastavení počtu náprav, jízdu s nefunkční mýtnou jednotkou nebo jízdu bez úhrady mýtného. Přibližně 70 % těchto případů se týkalo zahraničních vozidel. Řidičům byly na místě uloženy pokuty v celkové výši 31,8 mil. Kč. Kromě toho celníci při kontrolách na komunikacích zjistili 8 285 nedoplatků a na místě vybrali částku 25,5 mil. Kč. Dále bylo odhaleno více než 20 tis. porušení při kontrole elektronických dálničních známek, kdy byly příkazem na místě uloženy pokuty ve výši 39,3 mil. Kč.
Významnou část činnosti celní správy v roce 2025 tvořila oblast trestního řízení. Útvary pátrání zajistily celkem 55 526 143 kusů cigaret, 29 613 kusů nových tabákových výrobků a výrobků souvisejících s tabákem a 52 169 kg tabáku. Tím zabránily vzniku škody přesahující 583 mil. Kč. Současně byla na území České republiky odhalena jedna nelegální výrobna cigaret, což potvrzuje přetrvávající zájem organizovaných skupin o tuto formu trestné činnosti. Celníci se v roce 2025 rovněž intenzivně zaměřili na podvody spojené s krácením daně z přidané hodnoty a cla. V této oblasti bylo zajištěno téměř 320 mil. Kč, které by jinak chyběly ve veřejných rozpočtech.
Rok 2025 se výrazně zapsal také do boje proti drogové kriminalitě. Na Ostravsku odhalily celní orgány historicky první velkokapacitní varnu syntetických katinonů na území České republiky. Orgány činnými v trestním řízení bylo zajištěno 953 kg drogy klefedron a dalších 360 kg prekurzorů určených k její výrobě. Jedná se o mimořádný zásah s významným dopadem na omezení výroby a distribuce syntetických drog.
Celní správa České republiky i v roce 2025 potvrdila svou klíčovou roli při ochraně státního rozpočtu, potírání závažné hospodářské kriminality a ochraně vnitřního trhu.
