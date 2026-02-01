Šlo o ovlivnění voleb. Odkryto vše o „Velkém vlasteneckém výletu“

„Hned, jak jsme přijeli na Ukrajinu, jsem si všiml zvláštních věcí. Vše mi došlo, když jsem pak zjistil propojení štábu na pirátku Gregorovou, Kartouse, Syberu a Ondráčka z Dárku pro Putina, a začalo mi být jasné, že to má být jen účelově sestříhaná agitka. Politické zadání bylo zjevně vyrobit dezoláty a ovlivnit volby,“ říká Nikola Mari Taaffe, účinkující v provokativním dokumentu, ve kterém tři skeptici z Česka odjíždějí na ukrajinskou frontu, aby na vlastní oči viděli dopady války, v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz.
reklama
Film Velký vlastenecký výlet získal nominaci na Českého lva v sekci dokumentární film. Jeho účastníci se ale cítí podvedeni a mluví o zmanipulované a politicky propojené reality show, natočené na zakázku s cílem ovlivnit volby. Kriticky se k němu vyjadřují i někteří renomovaní novináři. Publicistka Petra Procházková z Deníku N jej shrnula slovy „Experiment, který se nepovedl.“ O tom, jak probíhalo natáčení a co se dělo, když nebyly zapnuté kamery a po návratu do Čech, jsme si pro ParlamentníListy.cz povídali s účinkujícím Nikolou Mari Taaffem.
Co všechno zažívá člověk, který se stane pokusným králíkem, experimentem… Někdo si vás najal, vzal do filmu proto, aby z vás udělal nějakého dezoláta nebo někoho špatného. Už několikrát jste se zmínil, že jste jako účastníci byli manipulováni. Kdy jste vy sám začal mít pocit, že jste manipulovaný a máte vyznít velmi špatně?
Svou odpověď bych rozdělil na části – tedy z časového hlediska: před natáčením, během něj a poté, když už jsme byli zpět v České republice.
Hned jak jsme přijeli na Ukrajinu, nebo spíš už po cestě tam, jsem si všiml některých zvláštních věcí. Nejprve se stalo tohle.
Seděli jsme v autě a vepředu se střídali v řízení pan Bezděk a pan Pojman. Někde jsme zastavili a pan Pojman se šel podívat, jestli je v pořádku kolo. A když se vracel do auta, tak mu Bezděk něco říkal a pan Pojman tomu nerozuměl.
A já na to udělal takový vtípek. A pan Pojman se podíval na pana Bezděka a ucedil na půl pusy k němu směrem ke mně: „Ten bude ještě litovat, že se narodil.“
Toto byl první moment, kdy jsem si říkal, že tady je něco asi opravdu hodně špatně.
To říkal panu Bezděkovi o mně. A právě v ten moment jsem si uvědomil, že by bylo dobré dávat si asi možná, řekněme, větší pozor.
A když jsme přijeli do Charkova, tak znáte to, večer se lidi napili a byla volná zábava. Další účastník Ivo moc nepil a účastnice Petra taky ne, ta chodila brzo spát.
Ze začátku toho přede mnou moc neřekli, ale už asi druhý den jsem začal z různých stran slýchat, že tento nápad vzešel od Pirátské strany a mluvili hodně o europoslankyni Gregorové. Já tu Gregorovou mám za fanatičku a když ji někde vidím v televizi, musím to vypnout.
Chci ale říct, že po této debatě a zmínce o paní Gregorové asi dva dny nato přijel Bob Kartous.
Co jste si v tu chvíli pomyslel?
Když jsem viděl tohohle zasloužilého člověka, který si vznešeně říká elf (představitel organizace Čeští elfové, pozn. red.)... To je ten pán, co vleze do jedné neziskovky, tam udělá sekyru a odejde z ní, vleze do druhé a všechno je v pořádku. A poté Adama Syberu, dopisovatele pro Kyiv Independent, který za ním přijel, tak mi bylo jasné, že to nebude jen tak.
No a pak z něj vylezlo, že má medaili za rozvoj Ukrajiny. Od této chvíle jsem, pokud na mě mířila kamera nebo jsem tušil, že na mě míří, spíše házel zpátečku.
Když jsem tady viděl tuto skvadru lidí, tak mi bylo jasné, jak my jako dezoláti potom můžeme z toho filmu vyjít.
Z režiséra Kvapila poté „vylezlo“, že je „havloid“, a pan Bezděk, který řídil auto, je taky „havloid“, tak ještě jsem si říkal: „No Panebože.“
Fotogalerie: - Nedůvěra vládě
Ujasním si tedy ještě moji úvodní otázku. Kdy jste si začal všímat toho, že budete pokusný králík? To byl tedy už tento moment?
Já si myslím, že to bylo právě ještě na Ukrajině. Nečekal jsem, že to bude až takovýmto způsobem. Začal jsem si uvědomovat, že v podstatě to je reality show, a ne dokumentární film, na který nás angažovali původně.
Ještě si pamatuju, když byl tam průšvih, oni mi řekli: fotografuj. Šel jsem a jako první jsem vyfotil rozmlácenou budovu SBU v Charkově a zaklepal mi na rameno jejich příslušník, který to tam hlídal.
Jeden z účastníků štábu mi potom řekl, že SBU s námi teď pojede do hotelu, kde měli nějakou techniku, která uchovávala materiály, které se denně stahovaly z kamer.
SBU jim řekla: Jedeme s vámi, chceme to vidět, protože tu točíte reality show.
Takže já jsem si řekl: Bacha, tohle není dokument, to s dokumentem nemá co dělat, to je reality show, která se prostě účelově sestříhá.
Čili vy jste pojal podezření z manipulace štábu a toho, že nejde o dokumentární film zachycující realitu, jak bylo domluveno původně, ale spíše o reality show na politickou objednávku už během natáčení na Ukrajině? A co se dělo dál po návratu do Čech?
Byl jsem pozván několikrát do různých pořadů, naposledy jsem byl u paní Jílkové v České televizi v pořadu Máte slovo. Z jedné strany jsme seděli v první řadě já, pan Šándor a pan Rajchl a z druhé strany a naproti, už si nepamatuju přesně pořadí, seděl pan Ondráček z Dárku pro Putina.
Minutu před tím, než pořad začal, mi pan Ondráček řekl: „Víte, vy jste hrál v dokumentu, který já jsem zaplatil.“
Nepochopil jsem, jestli ho platil celý, myslím si, že na to dostali ještě i nějaký grant. Pak jsem někde četl, že ten film stál skoro deset milionů. Bavil jsem se s několika filmaři a ti mi říkali, že takovou reality show by natočili přibližně za 500 tisíc–600 tisíc. Takže Bůhví, kam ty peníze šly. Já tady nikoho z ničeho neobviňuji, žádné důkazy na to nemám, k tomu nákladu, co jsme vezli. Ale ta auta byla nakrámovaná po střechu a nebylo si kam dát nohy.
No, tak to asi dost těžko. Tihle lidé nevypadají jako lidumilové. Možná se tak v televizi prezentují, ale ve skutečnosti, když jsem je poznal, mohu říct, že oni lidumilové nejsou. Myslím si, že pro ně to je tvrdý byznys a politické body. Nic víc, nic míň.
Promítl jsem si znovu tu pirátku Gregorovou, Kartouse, Syberu, teď toho Ondráčka a začalo mi to být úplně celé jasné, že to je prostě jenom vyloženě účelově sestříhaná agitka. Nic víc to není.
Politické zadání bylo zjevně vyrobit dezoláty, což se povedlo, úkol byl splněn a teďka konec. A navíc si myslím, že to mělo ještě hlubší politický dosah, protože se točilo v momentě, kdy se začaly blížit volby. Oni si navíc dali velikou práci, aby ten film šel do kin 21. srpna.
Ne že by jim tak dlouho trvalo to sestříhat. Nevím, proč se devět měsíců čekalo na datum 21. srpna, protože to je pěkné, že to půjde do kin 21. srpna na den výročí, a navíc to schválně načasovali před volbami. A plus tam byli kolem evidentně ti Piráti, lidi od Pirátů a z neziskovek i Dárku pro Putina.
A ještě tam potom pan Ondráček přivezl takovou svoji... Já nevím, jak to nazvat, je to nějaká ukrajinská aktivistka. To je ta Ukrajinka, která teď vykládá, jako že požádá nějak prezidenta, aby ji vyhostili.
A tu si tam přivezl pan Ondráček z toho Dárku pro Putina. Seděla v publiku, potom mluvila a po konci vysílání s panem Ondráčkem odcházeli.
On mě zajímá docela jako člověk, tak jsme si venku dali cigáro a tato trubka šla s námi. Já ji považuji za vrcholnou komediantku. Tam se mě na chodbě zeptala: „A když jste byl na Ukrajině, viděl jste nějaké nacisty?“ A já jí říkám v klidu: „A vy?“
Načež ona neodpověděla, bylo chvilku ticho a říká mi znovu: „No a viděl jste teda nějaké nacisty?“
Blbější otázku jsem asi za posledních 48 let nedostal, tak jsem jí řekl: „A prosím vás, když jste jela sem do tohoto studia tady s panem Ondráčkem, viděla jste po cestě nějaké sociální demokraty? Nebo nějaké homosexuály?“ Prostě komediantka non plus ultra. To je taky cajk ta holka.
Dá se tedy říct, že film Velký vlastenecký výlet je politická reality show nebo reality show na politickou objednávku?
Já bych řekl, že to je politická reality show. Ten politický přesah, který já v tom vidím, je, že se blížily volby a cílem tohoto dokumentu bylo ukázat – „Podívejte se, vždyť my, lepševici, přece podporujeme Ukrajinu a podívejte se na ty hloupé dezoláty. Vždyť přece toto nemůže být opozice, kterou někdo bere vážně.
Vidíte tu reality show? Tak to je vlastně dokument. A vidíte, jak jsou hloupý, když jsme jim vystříhali ze souvětí věty, které jsme umístili do úplně jiných kulis.“ Rozumíte?
Věta, kterou já řeknu v autě, se použije do scény, kde stojím mezi domy a je vytržená z kontextu. A tím jim k tomu podprahově řekli – vidíte, to je ta opozice. Volili byste takové lidi? Ne, nevolili bychom je.
Co byste vzkázal lidem, a možná především mladým lidem, kteří musejí povinně chodit na tento film?
Já bych chtěl říct jednu věc. Prosím vás, choďte na ten film. Jestli ho chcete vidět, tak se na něj běžte podívat. Ale prosím vás, mějte na paměti, je to sestříhaná reality show, která kdyby šla do kina jako zábavná reality show, tak dneska jí budu tleskat. Že je z toho indoktrinační politický dokument, tak to jsem v úmyslu neměl a já se od jeho tvůrců a od toho samotného filmu tvrdě distancuji.
Uvědomte si, že se díváte na účelově sestříhanou reality show. To je všechno. A názor si udělejte, jaký chcete. Nepřebírejte můj názor nebo názor Kvapila.
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Tvrdíte (říkal jste to v televizi), že prezident musí jmenovat ministra na návrh premiéra, protože ten nese za vládu zodpovědnost a má tak právo si vybrat ministry. Ale nikdo ani prezident přeci premiérovi nikoho nepodsouvá nebo nenutí. On přeci jen říká, že někoho jmenovat nechce. To je něco jiného...
Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:
O tuto odpověď jste již vyjádřil(a) zájem. Děkujeme.