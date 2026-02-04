Ombudsman jednal se zástupci Světové banky o inkluzi a postavení Romů

05.02.2026 10:34 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Ombudsman Stanislav Křeček se setkal se zástupci Světové banky. Jednání se zaměřilo na dlouhodobé aktivity Kanceláře v oblasti rovného zacházení a ochrany před diskriminací i na aktuální výzvy spojené s postavením Romů ve společnosti.

Foto: ochrance.cz
Popisek: Veřejný ochránce práv - logo

Zástupci Světové banky se zajímali zejména o šestnáctiletou činnost Kanceláře v oblasti agendy diskriminace, pravidelné monitorovací zprávy a systematickou analýzu judikatury v diskriminačních věcech. Diskuse se dotkla také situace v sociálně vyloučených lokalitách, zapojení Romů do tvorby veřejných politik a zkušeností z působení v Radě vlády pro záležitosti romské menšiny. Otevřena byla rovněž problematika nucených sterilizací romských žen.

Významná část jednání byla věnována vzdělávání romských dětí – zejména otázce předškolní docházky, dřívějším výzkumům Kanceláře zaměřeným na rizika nesprávné diagnostiky při rozhodování o vzdělávací dráze dětí a praktickým zkušenostem s inkluzí ve školním prostředí, včetně role asistenta pedagoga. Zazněly také poznatky z terénní práce a setkávání s romskými komunitami v rámci Roma road show.

Účastníci se shodli, že neexistuje jedno „velké romské téma“, ale spíše soubor vzájemně provázaných problémů. Klíčovým předpokladem pro jejich řešení je přístup ke kvalitnímu vzdělávání a zajištění důstojných sociálních podmínek, zejména v oblasti bydlení a zaměstnání. Diskutována byla rovněž otázka míry zásahů majority a potřeby respektovat postoje a iniciativy samotných romských komunit.

Delegace Světové banky se v těchto dnech setkává se zástupci státní správy, samosprávy a neziskového sektoru, aby získala informace pro připravované analýzy mapující romskou inkluzi v České republice.

