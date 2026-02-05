Okamura (SPD): Green Deal a snižování emisí CO2 jsou zbytečné

Green Deal EU a snižování emisí CO2 jsou zbytečné a vedou ke zničení Evropy. Chceme zastavit klimatické šílenství. Zatímco evropské státy sebevražedně snižují emise takzvaných skleníkových plynů a likvidují si svůj průmysl a zemědělství, ostatní státy světa na to z vysoka kašlou.
Jak uvádí Gatestone Institute, v roce 1992 činily globální emise oxidu uhličitého (CO2) 22,3 miliardy tun. V roce 2024 dosáhly rekordní výše 37,4 miliardy tun, což představuje nárůst o téměř 68 %.
Samotná Evropa v roce 1992 vyprodukovala 4 miliardy tun CO2. V roce 2023 vyprodukovala Evropa přibližně 2,5 miliardy tun CO2, což představuje snížení o přibližně 40 % – v globálním měřítku je to však zanedbatelné množství. Podíl Evropské unie (EU27) na celosvětových emisích skleníkových plynů v roce 2024 klesl na 5,9 %. !
Čína v roce 1992 vyprodukovala pouze 2,5 miliardy tun CO2. Dnes Čína produkuje téměř 12 miliard tun CO2 – to je téměř pětkrát více než jsou současné emise Evropy a třetina globálních emisí CO2.
„Zatímco Evropa bičuje sebe sama v údajně ctnostném asketismu a chce dosáhnout uhlíkové neutrality, zbytek světa v čele s Čínou spaluje uhlí na plné obrátky a žene globální emise do nebývalých výšin. A co je ještě horší, tato evropská dekarbonizace je doprovázena zrychlujícím se kolapsem evropského průmyslu,“ uvedl právník a filozof Drieu Godefridi, který je autorem knihy The Green Reich (Zelená říše).
V roce 1992 představovala průmyslová výroba 20 % HDP Evropské unie, dnes tvoří sotva 14 % a trend je klesající. Na globální úrovni Evropa kdysi produkovala téměř 30 % světové průmyslové výroby, dnes pouze 15 % a byla předstižena Čínou, která dominuje s více než 30% podílem.
„Dekarbonizace je naprostý mýtus – fikce, kterou dovedně vymysleli malthusiánští ideologové, aby udrželi Evropany v poddanství. Pod záminkou "záchrany planety" Evropané demontovali své továrny, přesunuli výrobu i pracovní místa do zahraničí, zvýšili své náklady na energie a podřídili své ekonomiky autoritářské, svévolné bruselské byrokracii – stejně ignorantské jako zlovolné a spolupracující s Pekingem,“ říká Drieu Godefridi a uvádí fakta.
Když Američan zaplatí za vytápění svého domu 100 dolarů, tak Evropan zaplatí 300 až 500 dolarů. Když Američana stojí osvětlení jeho domu 100 dolarů, tak Evropana stojí 200 dolarů – a to navzdory tomu, že průměrný hrubý příjem je ve Spojených státech dvakrát vyšší než v Evropě a průměrný čistý příjem je v USA 2,5krát vyšší.
V německém průmyslu každý měsíc zanikne 10 000 pracovních míst. Chemický průmysl, kdysi pýcha belgického přístavu Antverpy, zažívá rychlý a masivní úpadek. Chemický průmysl je přitom základním a strukturálním prvkem prosperity Antverp.
Od počátku průmyslové éry bylo skutečně zaznamenáno mírné oteplení o +1,2 °C, to ale přece není žádná apokalypsa. Lidstvo se přizpůsobí, jako tomu bylo vždy – ledovým dobám, suchům a povodním. Přizpůsobení bude nyní o to snazší, že máme k dispozici rychle se rozvíjející technologické nástroje: umělou inteligenci, precizní zemědělství a rozsáhlé odsolování.
"Lidé se připravují na kolonizaci Měsíce a Marsu (průměrná teplota na Marsu je -63 °C) a zároveň nám říkají, že se nedokážeme přizpůsobit oteplení naší planety o 1,5 °C. To je hodně špatný vtip," říká Godefridi.
Komunistická strana Číny již léta otevírá dvě uhelné elektrárny týdně. Prvních šest měsíců roku 2025 bylo v Číně z hlediska nově instalovaného výkonu uhelných elektráren nejlepším půlrokem za posledních devět let. Rozhodující však je, že Čína také investuje miliardy do výzkumu jaderné fúze – aby zajistila neomezené množství čisté a levné energie pro nepředstavitelné množství elektřiny, které bude zapotřebí pro globální dominanci v oblasti umělé inteligence.
V nové vládě se postavíme proti klimatickému šílenství. Vymezíme se například proti emisním povolenkám první i druhé generace. V případě ETS1 budeme iniciovat na evropské úrovni přehodnocení celého systému, který musí být pro průmysl předvídatelný. V případě emisních povolenek pro domácnosti a dopravu ETS2 jsme připraveni neimplementovat tento systém do české legislativy a zabránit vysoce negativním sociálním dopadům do společnosti.
Tomio Okamura
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.