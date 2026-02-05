Sigma nebo smegma? Mládež na demonstraci vyznala obdiv Pavlovi. Macinkovi ne

V neděli se v Praze na Staroměstském náměstí a dolní části Václavského náměstí konala velká demonstrace na podporu prezidenta Petra Pavla, kterou svolal spolek Milion chvilek pro demokracii kvůli eskalaci sporu mezi prezidentem a vicepremiérem a ministrem zahraniční Petrem Macinkou. Demonstranti vyjadřovali podporu prezidentovi, odmítali pokusy o politický tlak a volali po obhajobě demokratických hodnot.
Dozvuky demonstrace se ještě dál šíří na sociálních sítích, kde některé záběry a videa začaly žít vlastním životem. Už během samotné akce přitom probíhaly improvizované rozhovory s účastníky, z nichž jeden zveřejnil projekt Restart Česko.
Ve videu vystupují dva mladíci s transparentem, na němž označují prezidenta Petra Pavla výrazem „sigma“ a ministra zahraničí Petra Macinku slovem „smegma“.
Použité výrazy mají značně odlišný význam. Zatímco slovo „sigma“ je z internetového slangu a v tomto případě označuje silnou, sebevědomou osobnost, kterou demonstranti použili k vyjádření podpory, výraz „smegma“ je vůči Macinkovi použit jako hrubá osobní urážka vycházející z lékařského termínu spojeného s intimní hygienou.
Jeden z mladíků ve videu vysvětluje, proč považuje prezidenta Petra Pavla za „sigmu“, když říká: „Protože je to prostě on, my za ním stojíme, je to ta sigma, a je to prostě tak.“
Jeho kamarád ho následně doplňuje slovy: „Já si myslím, že v téhle době zastupuje ty hodnoty, které máme rádi a které jsou sigma,“ dodal smějící se mladý muž, podporující Petra Pavla.
Reportér, který vede rozhovor pak připomíná, že na Václavském náměstí se v roce 1989 „cinkalo klíči“, aby se lidé zbavili komunistů a získali svobodu. Na otázku, co pro ně tento odkaz znamená dnes, jeden z nich odpovídá: „Myslím si, že je důležitý v tom pokračovat a nenechat si vzít to, co máme, bojovat za svobodu.“
Když je poté dotázán, zda jsou podle něj komunisté špatní, přichází jednoznačná odpověď: „Přesně tak.“
Vzápětí ale přichází i otázka, která rozhovor viditelně zadrhne – proč je tedy Petr Pavel „sigma“, když byl v minulosti komunistickým rozvědčíkem. Dotázaný se nejprve pousměje, následuje krátká pauza a rozpačité hledání slov. Nakonec odpovídá: „Řekl bych, že to je trošku jinak…“ říká.
Nakonec se pokusí vysvětlit, že situace podle něj není tak přímočará, a rozhovor nečekaně stáčí ke srovnání s Andrejem Babišem: „Myslím, že úplně jednoduše se to nedá srovnat třeba s tím, jako když byl Andrej Babiš ve straně,“ naznačil, že komunistická minulost Petra Pavla, i přes jeho tehdejší funkce v armádních strukturách, je v jeho očích méně problematická než případ Andreje Babiše, který je veden v archivních dokumentech StB, ačkoli Babiš svou spolupráci dlouhodobě popírá.
„Mají v tom hokej, melou blbosti. Internet se do mladíků tvrdě pustil“
Záběry z rozhovoru vyvolaly na sociálních sítích silné a často velmi ostré reakce. V komentářích se objevují výtky, že mladíci podle kritiků mluví o věcech, kterým nerozumějí.
Jeden z diskutujících píše: „Naprosto netuší, melou blbosti. Bránit svobodu za Pavla, který byl rozvědčík, to je jízda.“ Další komentář se zaměřuje na širší vlivy: „Mají v tom hokej, ale to není z jejich hlav. Zde se podepsala škola, média a hlavně rodina.“
Jiní uživatelé jsou ještě příkřejší a rovněž mluví o indoktrinaci: „Mají vymytý mozky ze školy, jejich hodnoty jsou úplně vedle,“ napsal diskutér. Objevovaly se i pochybnosti o základním porozumění historii: „Ten chlapec ani neví, co to znamená být ve straně a být rozvědčík.“
A nechybí ani vysloveně posměšné reakce, podle nichž se mladíci spíše zesměšnili: „Předvedli se. Příště by si na transparent měli napsat: jsem hlupák a nevím, proč tu jsem.“
Pozastavení vyvolala i skutečnost, že jsou hodnoty mládeží připisovány osobě s komunistickou minulostí. Jeden z komentujících celý výklad mladíků shodil jedinou větou: „Nic, prázdno. Jo, jo, je to on, hodnotový komunista.“
Někteří diskutující k tomu ironicky dodávají, že už alespoň chápou, proč některé politické strany prosazují snížení volebního práva na 16 let, protože podle nich by právě takovíto neinformovaní mladí lidé mohli těmto stranám výrazně pomoci.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.