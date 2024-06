ČEZ: V České Třebové dojde k unifikaci napětí

Ke zvýšení spolehlivosti a kapacity distribuční sítě dojde během let 2024 – 2027 v České Třebové. Ve městě proběhne plánovaná unifikace. V rámci stavby dojde k přechodu z napěťové hladiny 6 kV na napěťovou hladinu 35 kV v souladu s harmonogramem sjednocování napěťových hladin v distribuční soustavě. Práce budou zahájeny v polovině letošního roku a hotovo by mělo být v roce 2027. Stavba je rozdělena do tří etap. Celkem bude položeno 15 km kabelového vedení vysokého napětí a rekonstrukcí projde 37 trafostanic. Na tuto stavbu navazují další stavby ČEZ Distribuce, a.s. spojené s modernizací železničního uzlu Česká Třebová.

Anketa Věříte státním institucím České republiky? Rozhodně ano 2% Převážně ano 0% Převážně ne 3% Rozhodně ne 95% hlasovalo: 5683 lidí

„K hlavním přínosům unifikace patří zvýšení přenosových schopností a spolehlivosti distribuční soustavy a s tím související snížení poruchovosti i odstranění nepropojených částí sítí z důvodu jiných provozovaných napětí. Naši zákaznici tedy budou mít kvalitnější a spolehlivější dodávky elektřiny. Unifikace České Třebové přinese další rozvoj této lokalitě, snížení ztrát elektrické energie a také snížení nákladů na provoz a údržbu zařízení distribuční soustavy. Dojde také k navýšení kapacity sítě a možnosti připojení nových odběratelů,“ říká Martin Molinger, člen představenstva ČEZ Distribuce.

„Za unifikaci jsme moc rádi, i když to občas přinese stavební omezení ve městě. Přechod na vyšší napěťovou hladinu přinese našim obyvatelům nejen snížení poruchovosti, spolehlivější dodávky energie, ale budou obslouženi i další zájemci o nové odběry,“ říká starosta města Česká Třebové Zdeněk Řehák.

ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem v Děčíně, provozuje na území České republiky vedení v délce 167 628 km s 3,7 mil. odběrných míst. Společnost působí na území krajů Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého, Středočeského, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého, Moravskoslezského a částečně v kraji Zlínském a Vysočina. Postupnou modernizací, plánovanou rekonstrukcí zařízení distribuční soustavy a proaktivním přístupem stabilně zvyšuje a zajišťuje kvalitní a spolehlivé dodávky elektřiny a plní rostoucí požadavky zákazníků. Cílenými investicemi do distribučního zařízení je umožňován další rozvoj české ekonomiky a vytvářen prostor investorům a tím i novým pracovním místům v regionech. Více informací najdete ZDE.