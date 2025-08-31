ČEZ: Výstava mapující 40 let provozu JE Dukovany je k vidění v Třebíči

01.09.2025 19:28 | Tisková zpráva

Oslavy 40 let provozu dukovanské elektrárny nekončí. Výstava, která mapuje nejen výstavbu a modernizaci elektrárny, ale také život zaměstnanců a dukovanského regionu, se posouvá na další místa. V Třebíči bude ke shlédnutí od dnešního dne do 22. září na Masarykově náměstí před Divadlem Pasáž.

Foto: ČEZ
Popisek: Logo ČEZ

Dvacet oboustranných panelů s velkoformátovými fotografiemi mapuje významné milníky čtyřicetiletého provozu JE Dukovan, který se stal neoddělitelnou součástí života třebíčského regionu. K vidění jsou záběry z výstavby elektrárny, zavážení prvního paliva do reaktoru, pohled na palivové soubory nebo třeba i výměna generátoru. Kromě technických zajímavostí, ale najdou na prezentačních plochách návštěvníci také například energetiky při tréninku řešení situací black-outu nebo první ženu – operátorku jaderného bloku. Nesmí chybět ani důležitá podpora regionu a aktivity jako například první svatba v infocentru nebo sklizeň jaderného vína. Součástí je také pohled na fotovoltaickou elektrárnu, která je součástí JE Dukovany a slouží také jako parkoviště s dobíjecími stanicemi pro elektroauta i tajemný pohled na elektrárnu za noci.

Výstava je součástí plánovaného kulturního víkendu ČEZfest v Třebíči, který se odehraje na sokolském stadionu 28.-30. srpna s kulturní nabídkou bez vstupného a lákavými interprety jako Čechomor nebo Ewa Farna. Sportovní den v sobotu 30. srpna nabídne kromě sportovního klání také možnost šlápnout pro dobrou věc na oranžových kolech.

„Jsme rádi, že do Třebíče opětovně dorazil kulturní festival a srdečně zveme také na sportovně charitativní kola,“ říká ředitelka Městského kulturního střediska Třebíč Nikola Černá. „Dobrovolníci podpoří minutou své vydané energie pořízení haptického modelu baziliky sv. Prokopa v Třebíči nebo nové kostýmy pro taneční soubor Yocheved třebíčské ZUŠ,“ dodává Nikola Černá.

Putovní výstava s fotografiemi k jubileu 40 let JE Dukovany se po 22. září přesune do další jaderné lokality Temelín a do konce roku pak ještě zamíří do Prahy.

