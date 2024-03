ČEZ: Zpravodaj Jaderné elektrárny Dukovany informuje a baví čtenáře už třicet let

reklama

Cíl a účel Zpravodaje zůstal po celých třicet let stejný, a to informovat obyvatele, žijící ve vzdálenosti do 20 kilometrů od elektrárny, o veškerém dění v elektrárně, provozu, odstávkách i hlavních plánovaných událostech. V letech 1994-2000 vycházel šestkrát do roka, v následujících dvou letech vyšel pětkrát ročně a od roku 2003 až do současnosti je zpravodaj čtvrtletníkem. Nechyběly ani speciální čísla a přílohy, které vyšly u příležitostí významných událostí, jako bylo například 10. a 25. výročí provozu Jaderné elektrárny Dukovany.

„Zpravodaj se čtyřiceti tisíci výtisky oslovuje přes sto tisíc obyvatel našeho regionu, a je tak pro nás nejen příležitostí k poskytování aktuálních informací o provozu elektrárny, ale také závazek a odpovědnost v otevřené komunikaci a posilování dobrých sousedských vztahů a vazeb. Stejně jako elektrárně, i Zpravodaji proto přeji minimálně šedesát let úspěšného fungování a spokojených čtenářů,“ vysvětlil a popřál Roman Havlín, ředitel Jaderné elektrárny Dukovany.

Zpravodaj své čtenáře informuje, ale také baví. Součástí všech 138 vydání byly informace ze života v okolních obcích a městech, pozvánky na různé kulturní a společenské akce, soutěže a křížovky. V rámci 2472 stran, které byly od roku 1994 popsány, proto najdeme také rozhovory se zajímavými osobnostmi, které elektrárnu nebo její okolí navštívily.

Na titulních stránkách jsme tak mohli vidět divadelní a filmové umělce Jiřího Suchého, Ondřeje Vetchého, Jiřího Bartošku, Marka Ebena, Oldřicha Navrátila, Josefa Dvořáka, Danu Morávkovou, Vojtu Kotka nebo zpěváky a hudebníky Magdalenu Koženou, Ondřeje Havelku, Pavla Šporcla či sportovce Barboru Špotákovou, Jaromíra Jágra a Josefa Zimovčáka a řadu dalších. A nechyběly ani reportáže z návštěv regionálních politiků a ústavních činitelů, jako byl například prezident Václav Havel.

Čísla Zpravodajů, vydávaných od roku 2012, najdete on-line ZDE.

Od začátku roku elektrárna Dukovany vyrobila 2 297 535 megawatt hodin elektřiny. Dukovany a Temelín jsou zdroje, které produkují největší množství čisté elektrické energie a podílí se tak výraznou měrou na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se díky jaderným elektrárnám nevypustí do ovzduší přibližně dvě desítky miliónů tun CO2.

