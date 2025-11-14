Nadace ČEZ: Ještě více zeleně v obcích a městech díky grantu Stromy

Stovky hrušní, třešní, buků, habrů nebo jeřábů zakoření v českých obcích a městech díky letošnímu grantu Stromy. Grant klade důraz na výsadbu místních původních odrůd, proto se do obcí vracejí staré odrůdy ovocných stromů.
Už na jaře proběhla v Heralticích na Vysočině na Plesnické cestě výsadba nových třešní, které doplňují stávající historického třešňové stromořadí. Celkem místní vysázeli 35 stromů.
„Výsadbu garantovali odborníci z firmy Paměť krajiny, kteří zajistili sadební materiál a dohlíželi na správnou výsadbu třešní,“ říká Štěpán Koukal, starosta městyse Heraltice. „Stromy sázeli místní občané, a byl jsem překvapen, kolik jich přišlo,“ dodává Štěpán Koukal. Na 80 heraltických čekalo po poctivě odvedené práci tradiční občerstvení – špekáček a pivko. Na každém stromě visí cedulka se jménem rodiny, která strom vysadila.
„Přestože stále převažují zejména výsadby alejí a stromořadí, častěji se objevují i další nápady. Obce obnovují bývalé nebo zakládají nové obecní sady, zastiňují venkovní sportovní areály, dětská hřiště, koupaliště či cyklostezky, zakládají arboreta, remízky nebo naučné stezky s poznáváním různých druhů stromů. Variabilita je opravdu široká a máme radost, že je o grant stále velký zájem,“ říká ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková.
Šedesát nejmenších Slavkováčků přivítáno. Každý má svou třešeň nebo slivoň.
Noví občánci ve Slavkově jsou už tradičně přivítáni sázením stromů. Každý ze 60 nejmenších má svoji třešeň nebo slivoň. V místě zvaném Pod Spravedlností se letos sázelo podruhé. Nedaleko odsud, v lokalitě Kozí Hory, již rostou stromy označené jménem malého Slavkováčka od roku 2021. Od té doby se na rozhlehlém poli vysadilo přes 400 stromků – od starých odrůd hrušek, jabloní, kdoulí přes oblíbené mandloně, jeřáby, lípy nebo buky. „Mám radost, že můžeme toto smysluplné vítání občánků považovat již za tradici. Vím, že jsme si vybrali pracnější a namáhavější cestu, než je klasický scénář v obřadní síni. O tom, že to ale stojí za to, svědčí velký zájem rodin, které si samy zvolily tuto formu,“ uvedl starosta Michal Boudný.
Rodiny přijetím patronátu nad stromem, symbolizujícího život jejich dítěte, přijímají také závazek o strom pečovat. Stromy potřebují zejména v horkých letních dnech alespoň základní zálivku a také pravidelné provádění řezů. Ukázkové řezy organizují na jaře v lokalitě Kozí Hory také slavkovští zahrádkáři.
V Rajhradu vysazovali také ovocné stromy, byly to jabloně a švestky. Téměř padesát stromů usadili do země členové mysliveckého spolku včetně malých a mladých přátel přírody z místního kroužku. Přidali se také žáčci ze školy Rajhrad a Holasice s rodiči. Všichni se po práci těšili na slíbené opékání špekáčků. „Děkujeme Nadaci ČEZ za podporu naší snahy o změnu krajiny kolem nás,“ říká Jaromír Zajíc, hospodář MS Rajhrad Popovice Holasice. O odborný dozor a bezplatné zapůjčení techniky se postaral místní podnikatel.
V grantu stromy Nadace ČEZ mohou obce, ale i neziskové organizace či zájmové spolky získat až 150 000 korun. V zastavěných oblastech pomáhají dřeviny zlepšovat životní prostředí. Stromy fungují přirozeně jako protihluková a protiprašná bariéra, poskytují stín, čímž ochlazují své prostředí, nabízejí úkryt ptákům i hmyzu, působí uklidňujícím dojem na psychiku člověka a obecně zlepšují kvalitu života ve svém bezprostředním okolí.
autor: Tisková zpráva