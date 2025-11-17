Farage: Odstoupení od úmluvy o lidských právech. Jen tak zvládneme migraci

Reform UK i Konzervativní strana chtějí mít odstoupení od Evropské úmluvy o lidských právech jako hlavní téma v příštích volbách, které se budou konat v roce 2029, píše informační server Politico. Labouristé se nyní snaží rychle reagovat, aby se neopakovaly údajné chyby z kampaně za setrvání Velké Británie v Evropské unii v roce 2016. Jednou z hlavních tváří kampaně pro brexit byl právě předseda Reform UK, Nigel Farage.
Kritici Evropské úmluvy o lidských právech jsou toho názoru, že odstup od ní je jediným způsobem, jak by mohla Velká Británie získat kontrolu nad svou migrační politikou a omezit příval žádostí o azyl. Žadatelé o azyl se totiž často odvolávají právě na články 3 a 8 z dané úmluvy. Článek 3 zakazuje mučení a nelidské nebo ponižující zacházení. Článek 8 chrání právo na rodinný život.
Labouristická vláda Keira Starmera si dle všeho uvědomuje paralelu současné debaty o odstoupení od úmluvy s kampaní před brexitem. A ačkoliv úplné odstoupení od úmluvy odmítá, nechce obhajovat status quo. Připravuje proto reformy výkladu článku 8 a výklad článku 3 hodlá diskutovat s Radou Evropy, aby mohli rychle začít voličům vysvětlovat, že setrvání u úmluvy jde spojit s efektivnější migrační politikou.
Současně již začala koordinovaná kampaň progresivních stran a organizací na obranu úmluvy. Liberální demokraté, Zelení i lidsko-právní skupiny argumentují, že odstoupení od úmluvy by imigrační problémy nevyřešilo a jen by způsobilo chaos podobný brexitu.
„Musíme se postavit do čela a zajistit, aby byla vedena společná kampaň, která běžným voličům vysvětlí výhody našeho členství v úmluvě,“ uvedl pro Politico jeden z britských úředníků. „Nechceme se za tři roky probudit a snažit se dohnat ztrátu po letech kampaní konzervativců a reformistů,“ dodal.
