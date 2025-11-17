Zkoušeli jste to a prohráli. Orbán vyčinil Němcům

17.11.2025 11:35 | Monitoring

Mírovému řešení války na Ukrajině brání nejednotný postoj Západu, odpovědnost na tom má i Německo. V rozhovoru s generálním ředitelem německé mediální skupiny Axel Springer Mathiasem Döpfnerem to uvedl maďarský premiér Viktor Orbán. Zdůraznil také, že by odmítl i případnou nabídku Zakarpatí od Vladimira Putina a Němcům připomněl jejich vlastní historické zkušenosti s územní expanzí.

Zkoušeli jste to a prohráli. Orbán vyčinil Němcům
Foto: Repro: YouTube
Popisek: Maďarský premiér Viktor Orbán a Marhias Döpfner

Nejdůležitější lekce ze zahraniční politiky získal Viktor Orbán od bývalého německého ministra hospodářství Otta Grafa Lambsdorffa a bývalého kancléře Helmuta Kohla. Ti ho učili, že mír je základní podmínkou evropské budoucnosti. V kontrastu s tím proto Orbána šokuje, že dnes z Německa, i od kancléře Friedricha Merze, zaznívají „válečné řeči“.

Právě Německo nese v otázce války na Ukrajině velkou odpovědnost, myslí si Orbán. Bez německé podpory dle jeho slov nikdy nevznikne jednotný evropský postoj, který by směřoval k míru. Pokud se Německo okamžitě nezačne zasazovat o mírové řešení, bude to podle Orbána znamenat pokračování nebo dokonce eskalaci války.

A ačkoliv je dle jeho názoru svět mírovému řešení konfliktu na Ukrajině blízko, brání mu v tom právě nejednotný postoj Západu. Zatímco totiž americký prezident Trump podle Orbána usiluje o mír, evropští lídři si to nepřejí. Ještě ne.

„Cokoli Evropané říkají, v podstatě znamená, že právě teď mír nechtějí. Chtějí pokračovat ve válce,“ interpretoval Orbán chování čelních evropských představitelů.

Maďarský premiér zdůraznil, že Evropané by se na válku na Ukrajině měli dívat z hlediska evropských zájmů. „Nezajímá mě, zda Putin vyhraje, nebo prohraje. Zajímá mě budoucnost evropských občanů. Výsledkem války by měla být bezpečnější Evropa, než byla dosud, a proto mám zájem na vytvoření bezpečnějšího systému, než jaký existoval dosud,“ uvedl Orbán.

V úvahu podle Orbána nepřipadá ani případná nabídka územních zisků pro Maďarsko. Jeho postoje by nezměnila. Pokud by mu Putin nabídl Zakarpatí, tedy oblast s početnou maďarskou menšinou na západě Ukrajiny, Orbán by ji odmítl. Připomněl přitom řediteli skupiny Axel Springer Mathiasi Döpfnerovi německé historické zkušenosti s územní expanzí.

Anketa

Líbí se vám, jak jsou v Praze pojímány oslavy 17. listopadu?

2%
97%
1%
hlasovalo: 655 lidí
„Vy Němci jste to už zkoušeli na jiných územích a nakonec jste prohráli. Takže zkušenosti napovídají, že se do tohoto dobrodružství nemá cenu pouštět,“ odpověděl Orbán.

Role Maďarska je podle Orbána jiná. Maďarsko podle něj nebude tvůrcem míru, ale může být užitečným nástrojem v rukou těch, kteří mír sjednají. Problém však vidí v tom, že Brusel spolu s německým kancléřem Merzem jsou v jeho očích „pro válku“.

„Nemyslím si, že budeme mírotvůrci. Ale co můžeme udělat, je být dobrým nástrojem v rukou těch, kteří uzavřeli mír. Chtěl bych být dobrým nástrojem v rukou Bruselu, ale oni jsou pro válku. Jsem připraven pomoci německému kancléři, pokud mohu, k nastolení míru – ale on je pro válku,“ uvedl Orbán.

Během rozhovoru zmínil mocenský trojúhelník Berlín–Moskva–Istanbul, který podle jeho názoru určitě ovlivňuje i maďarskou bezpečnost. „Toto je trojúhelník, který určuje, zda je Maďarsko v bezpečí, nebo ne. Musím tedy najít dobré řešení pro všechny tři směry,“ vysvětlil Orbán své motivace.

Dle jeho názoru je životně důležité udržovat otevřené komunikační kanály s Ruskem a to i během konfliktu. Pokud spolu obě strany mají po válce žít, musejí spolu už během války vyjednávat. „Pokud chcete na konci války zabít svého rivala, jak se o to svět pokusil v případě Hitlera v Německu, pak není třeba vyjednávat. Ale pokud si myslíte, že po válce bude společný život, musíte vyjednávat i během války,“ uvedl Orbán a dodal, že Rusko z evropské politiky nezmizí. Sám s Putinem naposledy telefonicky hovořil před dvěma týdny.

Putin podle Orbána má zájem na vyjednávání o míru. „Protože válka má svou cenu. Cenu lidských životů,“ připomněl.

Psali jsme:

„107, jako na Hradčanech.“ Sněm Svobodných byl tentokrát ostřejší
Pozorovatelé: Ukrajina spěje k porážce. Stovky tanků k ničemu. Hrozivé
Rajchl: Zrušit STAN a TOP 09. V Dozimetru jsou pro to jasné důkazy
Vondráček (Svobodní): Nejde jen o to být zvolen

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Evropa , Rusko , USA , západ , Orbán , mír , válka na Ukrajině

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Souhlasíte s Viktorem Orbánem, že k ukončení války na Ukrajině je nutná změna postoje Německa?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: Alena Kratochvílová

Kdy skončí s klimatickou hysterií i Evropa?

Tak to by mě taky zajímalo, a taky to, kdo je za tu hysterií zodpovědný a co se musí stát, aby se Evropa probudila? Neselháváte náhodou vy jako europoslanci, když nejste schopni ji zastavit a zařídit, aby se EU vzpamatovala než bude definitivně pozdě?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Chicco Baby Moments, dětský pudr s rýžovým škrobem a 95 % přírodních složek

Chicco Baby Moments, dětský pudr s rýžovým škrobem a 95 % přírodních složek

Kreativita bez kabelů. Testujeme akumulátorové lepicí pero Gluey – Evergreen

Kreativita bez kabelů. Testujeme akumulátorové lepicí pero Gluey – Evergreen

Diskuse obsahuje 4 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Kaňka na 17. listopadu 1989. Pravda, co se nehodí. Pamětník Jaskmanický hovoří

12:00 Kaňka na 17. listopadu 1989. Pravda, co se nehodí. Pamětník Jaskmanický hovoří

Pamětník Jiří Jaskmanický vzpomíná pro ParlamentníListy.cz na události 17. listopadu 1989. „Byly vyt…