Scherfer (SOCDEM): Bez velkých slov a zbytečných gest, jen s květinou

17.11.2025 14:07

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k 17. listopadu

Foto: Archiv RS
Radek Scherfer

Jako každý rok jsem dnes ráno zamířil na Národní třídu.

Bez velkých slov, zbytečných gest, bez doprovodu — jen s květinou, s vnitřní potřebou se zastavit a uvědomit si, jak v souvislosti s tím, co se děje okolo nás, je vše tak neskutečně křehké.

Pochopit, jak důležité je chránit to, co se zdá samozřejmé.

Položit několik květin a zapálit svíčku tam, kde se psala naše novodobá historie.

Kde odvaha studentů, síla občanské společnosti a touha po svobodě změnily směr dějin.

Je to pro mě tichý rituál.

Chvíle, kdy se v ruchu dne na okamžik ztiším.

Vzpomenu na listopad 1989, na atmosféru tehdejších dní, na to, co jsme získali — a co nesmíme ztratit.

„Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí.“ — Václav Havel

Slova, která neztrácejí sílu. Jen je musíme znovu a znovu naplňovat.

