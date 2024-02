ČEZ nejžádanějším zaměstnavatelem roku 2024

reklama

Kam po škole? Pozici vysněného zaměstnavatele českých studentů pravidelně zkoumá celostátní anketa TOP Zaměstnavatelé a v posledních pěti letech se na prvním místě drží největší česká energetika. Ani hlasování pro rok 2024 neohrozilo výsadní postavení ČEZ, který opět získal absolutně nejvyšší počet bodů. Že se nejedná o nějakou anomálii omezenou na univerzitně vzdělané účastníky ankety, dokazuje i vítězství firmy v nově zavedené speciální kategorii První volba, v níž poprvé hlasovali i středoškoláci. Energetika je zkrátka u českých studentů v kurzu a při zvažování, kde začít budovat kariéru, je ČEZ na prvním místě.

„Fungování státu i jeho další rozvoj stojí na funkční energetice. ČEZ je nejen jednou z největších firem v tomto odvětví, ale také hybatelem změn, kterými energetika prochází, jako je dekarbonizace, decentralizace, digitalizace či hledání alternativních zdrojů energie. Zájem mladých lidí o energetiku nás velmi těší, jsme rádi, že chtějí její budoucí podobu utvářet právě v našich řadách,“ říká členka představenstva a ředitelka divize správa Michaela Chaloupková.

Pro ČEZ jsou univerzitně vzdělaní pracovníci klíčoví, tvoří přes 37 % zaměstnanců. Ještě vyšší podíl vysokoškoláků mají jaderné elektrárny, tam dosahuje více než 50 %. Právě do jaderné oblasti navyšuje ČEZ nábor nových zaměstnanců – loni do stávajících jaderných zdrojů a do týmů, které budou rozvíjet nové jaderné zdroje (nový blok v Dukovanech, či malé modulární reaktory) směřoval každý pátý nově přijatý zaměstnanec. Významné navýšení počtu přijatých zaměstnanců loni měla i oblast distribuce, do níž budou v příštích letech směřovat desítky miliard v investicích.

„Široké možnosti uplatnění nabízíme také středoškolským absolventům technických oborů. V současnosti spolupracujeme již s 80 partnerskými středními školami. Pro studenty připravujeme řadu programů a akcí, kde si mohou energetiku „osahat“ přímo v provozu, osobně se potkat se špičkovými odborníky, nebo si finančně přilepšit v rámci našeho motivačního programu,“ říká personální ředitel ČEZ Josef Lejček.

Zatímco anketa TOP Zaměstnavatelé představuje nejžádanější firmy z pohledu studentů, neméně důležitá je i oborová cena Sodexo Zaměstnavatel roku. Ta přihlášené účastníky hodnotí na základě speciální metodiky PricewaterhouseCoopers zaměřené na řadu HR ukazatelů. I v této soutěži Skupina ČEZ pravidelně slaví úspěchy. Loni mateřská společnost ČEZ, a. s., zvítězila v kategorii velkých firem nad 5 000 zaměstnanců.

