Senátor Hraba: Jaké házení přes palubu? Nikde žádné

19.08.2025 19:03 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Donaldu Trumpovi a jeho snaze zastavit válku na Ukrajině.

Senátor Hraba: Jaké házení přes palubu? Nikde žádné
Foto: STAN
Popisek: Zdeněk Hraba

Buď můžeme řešit koberce na Aljašce, jak mají někteří ve zvyku, nebo se na to můžeme podívat bez ideoklapek na očích. Tak si to shrňme:

  • Donald Trump po jednání s V. Putinem informoval jak evropské lídry, tak prezidenta Zelenského. Takže žádné „házení přes palubu“.
  • V pondělí se D. Trump ve Washingtonu sešel jak s prezidentem Zelenským, tak i s představiteli evropských států. Takže žádné „házení přes palubu“.
  • Chystá se summit ve formátu Trump-Zelenský-Putin. Takže žádné „házení přes palubu“.
  • O toto setkání má dle svých slov zájem sám ukrajinský prezident. Dle „logiky“ některých diskutujících a některých kolegů politiků je tak kvůli tomu i sám prezident Zelenský „proruský“? (Tak trochu nesmysl, že?)
  • Naprosto respektuji, že se někomu nemusí líbit kroky či názory D. Trumpa. To se stává.
  • Ale zároveň je naprosto nedospělé se jen proto, že to činí D. Trump, stavět a priori proti všemu, co dělá.
  • Protože to začíná vypadat tak, že se někteří bojí přiznat, že by ta jednání mohla být úspěšná a oni by museli přiznat, že se D. Trumpovi něco povedlo. A já - stejně jako sám D. Trump, a všichni o kdo konfliktem trpí - v jejich úspěch doufám.
  • A nakonec ještě jedno „neházení přes palubu“: D. Trump nabízí Ukrajině bezpečnostní záruky, které jsou mnohem širší než ty, které platily doposud.

JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.

  • senátor
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Senátor Hraba: Problémy nezmizí, když se o nich „nesmí“ mluvit
„Chi Chi Tornádo“ Vostárek zvažuje konec kariéry. Zneužila ho ČT?
Senátor Hraba: To není žádná podpora menšin, ale arogance
Lidé mohou v klidu více krást a raději méně mluvit. Karikatura spravedlnosti, nechápou právníci

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Putin , Rusko , USA , Trump , Hraba

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Dokáže Donald Trump zastavit válku na Ukrajině?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Ing. Martin Kolovratník byl položen dotaz

Dálniční známka

Podle vás její zdražování není na místě a já s vámi úplně souhlasím. Zajímá mě tak jedno. Když budete ve vládě, zastavíte zdražování? A neuvažujete třeba i zlevnění, protože tato vláda ji zvedla dost, i když jak sám tvrdíte to neodpovídá stavu, v jakém u nás dálnice jsou. A ještě proč není nic jako ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Zasloužená dávka bílkovin? Otestuj PureGold Whey Protein s příchutí belgické čokolády

Zasloužená dávka bílkovin? Otestuj PureGold Whey Protein s příchutí belgické čokolády

Dopřej si proteinovou dobrotu – testuj sušenku, co chutná jako cheat day!

Dopřej si proteinovou dobrotu – testuj sušenku, co chutná jako cheat day!

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Senátor Hraba: Jaké házení přes palubu? Nikde žádné

19:03 Senátor Hraba: Jaké házení přes palubu? Nikde žádné

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Donaldu Trumpovi a jeho snaze zastavit válku na Ukr…