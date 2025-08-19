Senátor Hraba: Jaké házení přes palubu? Nikde žádné

Buď můžeme řešit koberce na Aljašce, jak mají někteří ve zvyku, nebo se na to můžeme podívat bez ideoklapek na očích. Tak si to shrňme:
- Donald Trump po jednání s V. Putinem informoval jak evropské lídry, tak prezidenta Zelenského. Takže žádné „házení přes palubu“.
- V pondělí se D. Trump ve Washingtonu sešel jak s prezidentem Zelenským, tak i s představiteli evropských států. Takže žádné „házení přes palubu“.
- Chystá se summit ve formátu Trump-Zelenský-Putin. Takže žádné „házení přes palubu“.
- O toto setkání má dle svých slov zájem sám ukrajinský prezident. Dle „logiky“ některých diskutujících a některých kolegů politiků je tak kvůli tomu i sám prezident Zelenský „proruský“? (Tak trochu nesmysl, že?)
- Naprosto respektuji, že se někomu nemusí líbit kroky či názory D. Trumpa. To se stává.
- Ale zároveň je naprosto nedospělé se jen proto, že to činí D. Trump, stavět a priori proti všemu, co dělá.
- Protože to začíná vypadat tak, že se někteří bojí přiznat, že by ta jednání mohla být úspěšná a oni by museli přiznat, že se D. Trumpovi něco povedlo. A já - stejně jako sám D. Trump, a všichni o kdo konfliktem trpí - v jejich úspěch doufám.
- A nakonec ještě jedno „neházení přes palubu“: D. Trump nabízí Ukrajině bezpečnostní záruky, které jsou mnohem širší než ty, které platily doposud.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV