Krejza (ODS): Milovat svou zem stále ještě orientovanou na západ

19.08.2025 18:02 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k předvolebním náladám.

Krejza (ODS): Milovat svou zem stále ještě orientovanou na západ
Foto: ODS
Popisek: Karel Krejza

55km ve svižném tempu.

Když si dáte cyklotrek z Litoměřic do Děčína podél Labe třeba s Michal Kučera  a Libor Turek narazíte u občerstvení i na trati na fajn lidi. A co je důležité - namísto nadávek, že všechno děláme blbě, vám dodají i odvahu, občas i pochválí a hlavně přidávají přání: „Nedopusťte, aby nás otočili zase na východ!“ To už ale záleží na vašem hlasu ve volbách.

Stačí se podívat do států, které nefungují, a že jich je, a namísto rozsévání blbé nálady začít milovat svou zem stále ještě orientovanou na západ.

Mgr. Karel Krejza

  • ODS
  • poslanec
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Donaldu Trumpovi a jeho snaze zastavit válku na Ukr…