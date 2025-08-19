Krejza (ODS): Milovat svou zem stále ještě orientovanou na západ

55km ve svižném tempu.
Když si dáte cyklotrek z Litoměřic do Děčína podél Labe třeba s Michal Kučera a Libor Turek narazíte u občerstvení i na trati na fajn lidi. A co je důležité - namísto nadávek, že všechno děláme blbě, vám dodají i odvahu, občas i pochválí a hlavně přidávají přání: „Nedopusťte, aby nás otočili zase na východ!“ To už ale záleží na vašem hlasu ve volbách.
Stačí se podívat do států, které nefungují, a že jich je, a namísto rozsévání blbé nálady začít milovat svou zem stále ještě orientovanou na západ.
autor: PV