ČEZ plánuje během 10 let nabrat 4 000 nových odborníků

ČEZ se dlouhodobě zaměřuje na podporu vzdělávání a rozvoj mladých talentů. ČEZ tak podporuje nejen rozvoj nových odborníků, ale také přispívá k udržitelnému rozvoji celého sektoru. Pro studenty a absolventy nabízí ČEZ bohaté možnosti, jak rozšířit své znalosti a získat praxi.

„Vzdělávání a rozvoj mladých talentů jsou pro nás klíčové, protože věříme, že budoucnost energetiky závisí na nových odbornících, kteří přinesou inovativní řešení a svěží pohled.

Každoročně projde našimi programy a stážemi přibližně 450 studentů, přičemž řada z nich po dokončení studia nachází uplatnění ve společnosti ČEZ. Jsme hrdí na to, že můžeme pomáhat formovat novou generaci odborníků, kteří se stanou lídry v oblasti energetiky. S ohledem na rostoucí nároky v oblasti jaderné energetiky a obnovitelných zdrojů je pro nás zásadní podporovat talenty, které se budou podílet na budoucím rozvoji těchto klíčových oblastí,“ řekla Michaela Chaloupková, členka představenstva a ředitelka divize správa ČEZ.

ČEZ pomáhá rozvíjet dovednosti mladých lidí a vytváří si základnu budoucích odborníků, kteří budou schopni čelit novým výzvám v energetice, a to i prostřednictvím spolupráce s partnerskými školami. Aktuálně jde o 100 středních odborných a průmyslových škol, gymnázií a vysokoškolských fakult a univerzit. Nejen pro partnerské školy nabízí ČEZ bohatou nabídku exkurzí, přednášek, stáží a stipendijních programů. Celkem jde o 11 programů, z toho 7 pro střední a 4 pro vysoké školy.

Mezi nejoblíbenější programy patří dvoutýdenní Letní univerzity v jaderných elektrárnách, které každoročně přitahují zájemce o jadernou energetiku. Letos se obou Letních univerzit zúčastnilo více než 60 studentů, za celou dobu existence (v Temelíně 19 let, v Dukovanech 16 let) ji absolvovalo téměř 1 200 vysokoškoláků. Zhruba polovina absolventů Letní univerzity po skončení školy nastoupí do jaderných provozů Skupiny ČEZ, řada z těch, kdo se zúčastnili prvních ročníků, pracuje v ČEZ dodnes. Studenti technických oborů mohou díky účasti také získat stipendium – za pět let ve výši téměř půl milionu korun.

Pro středoškoláky jsou připraveny třídenní specializované programy, zaměřené na různé oblasti energetiky: Jaderné, Distribuční nebo ESCO maturity studenty seznamují s konkrétními provozy a tématy. Vybrané partnerské střední školy se mohou zapojit do Motivačního programu Prokopa Diviše, v němž nejlepší studenti vybraných elektro oborů získávají peněžitou odměnu. Za osm ročníků tohoto programu rozdal ČEZ více než 7 milionu korun.

SMR Camp a SMR maturita, která v letošním roce rozšíří nabídku ostatních energetických maturit, zase přibližují mladým lidem inovace v oblasti malých modulárních reaktorů, což je dynamicky se rozvíjející odvětví s velkým potenciálem do budoucna. Silný zájem uchazečů o oba programy ukazuje, že tento potenciál vnímají i sami studenti. Green Energy Tour poskytuje studentům možnost navštívit „zelené elektrárny“ a pochopit význam obnovitelných zdrojů energie v praxi. Tyto programy jsou navrženy tak, aby studenti mohli propojit své teoretické znalosti s praktickými zkušenostmi a získali tak komplexní přehled o fungování energetiky.

Kromě stáží a specializovaných programů nabízí ČEZ také trainee programy, jako je ESCO trainee program, který umožňuje studentům magisterského stupně zapojit se do reálných projektů s praktickým dopadem. Praktické zkušenosti mohou sbírat studenti také v projektu duálního vzdělávání ČEZ Distribuce, který funguje ve spolupráci s Moravskoslezském kraji, MŠMT a Svazem průmyslu a dopravy. Duální vzdělávání představuje úzké propojení teoretického vzdělávání ve školách s praxí ve firmách.