ČEZ se intenzivně chystá na rozvoj jádra, loni k jaderníkům mířil každý pátý nový zaměstnanec

ČEZ se intenzivně chystá na výstavbu nových jaderných bloků, zároveň investuje do modernizace a zvyšování výkonu stávajících jaderných elektráren. Druhou oblastí s největším nárůstem počtu přijatých lidí byla loni distribuce. Tu také čekají v příštích letech masivní investice, jednak z důvodu zapojování čím dál většího výkonu obnovitelných zdrojů, ale také díky sdílení elektřiny, komunitní energetice a chytrému řízení spotřeby. Velkým lákadlem byl ČEZ loni pro české vysokoškoláky: z přijatých zaměstnanců tvořili 45 %.

Z nových posil přijatých do společností Skupiny ČEZ během roku 2023 se téměř 280 příchozích bude věnovat plánovanému rozvoji jaderné energetiky v České republice: nastoupili totiž buď do stávajících jaderných elektráren Temelín a Dukovany nebo do týmů, které mají na starost nové jaderné zdroje – nový blok v Dukovanech, potenciální nové bloky v Temelíně, či malé modulární reaktory. V případě stávajících jaderek pokračoval i loni rostoucí trend zájmu ze strany žen a dívek: v roce 2023 tvořily 14 % nově přijatých zaměstnanců, zatímco o rok dříve to bylo 11 % a v roce 2021 necelých 9 %.

„Jaderné elektrárny mají společně s obnovitelnými zdroji tvořit základní pilíře české bezemisní energetiky budoucnosti. V následujících letech potřebujeme do výstavby či provozu jaderných zdrojů přijmout stovky nových zaměstnanců, jsem ráda, že se nám podařilo nábor do této oblasti zrychlit – do jádra jsme letos nabrali o 40 % víc lidí než v roce předchozím. K dosažení ambiciózních cílů naší strategie Vize 2030 – Čistá energie zítřka potřebujeme ty nejlepší lidi, a to ve všech společnostech Skupiny ČEZ. Těší mne náš úspěch v anketě o nejžádanějšího zaměstnavatele, chceme si tuto pozici udržet i v dalších letech, nabízíme příležitosti pro každého, kdo chce s námi pracovat v tak zajímavém a dynamickém prostředí, jakým energetika bez pochyby je,“ řekla členka představenstva a ředitelka divize správa Michaela Chaloupková.

Další oblastí, která loni významně posílila v náboru, je ČEZ Distribuce, kam zamířilo o pětinu více uchazečů než o rok dříve. Investice do posílení a modernizace distribučních sítí již nyní tvoří téměř polovinu všech investic ČEZ, v letošním roce plánuje společnost investovat přes 18,5 miliard korun (pro srovnání, v roce 2022 to bylo 15 miliard). Distribuční soustava totiž musí zvládnout masivní nápor nově připojovaných obnovitelných zdrojů a také zavádění nových činností, jako je sdílení elektřiny, komunitní energetika či aktivní řízení spotřeby na straně zákazníků. Podobný nárůst přijatých zaměstnanců se loni odehrál také ve společnosti ČEZ ESCO.

S diplomem do ČEZ

ČEZ se rovněž v roce 2023 dařilo přilákat více vysokoškoláků: tvořili 45 % všech nově příchozích, v předchozím roce ty bylo cca 40 %. Podobný jako v předchozích letech zůstal počet přijatých mladých lidí do 30 let (kolem 37 %), opačný konec věkového spektra ale o něco málo klesl: v kategorii nad 50 let se loni ocitlo 10 % nově přijatých zaměstnanců. Oproti loňskému roku ale poklesl také počet odchozích zaměstnanců v důchodovém věku. Značí to, že zkušení energetici zůstávají ve firmě pracovat i poté, co jim vznikne nárok na odchod do důchodu. ČEZ řadu z nich využívá jako mentory a školitele nových zaměstnanců, zejména absolventů, kteří mají minimum praxe.

Na svých kariérních stránkách (ZDE) inzeroval ČEZ loni přes 2373 volných pracovních pozic, na které se přihlásilo téměř 35 tisíc kandidátů.

ČEZ je v současné době vůbec nežádanějším zaměstnavatelem v Česku. Počtvrté za sebou loni obhájil pozici absolutního vítěze v anketě TOP Zaměstnavatelé 2023, v níž hlasují studenti a studentky českých vysokých škol. Mateřská společnost ČEZ, a. s., také zvítězila v soutěži Sodexo Zaměstnavatel roku 2023 v kategorii firmy nad 5000 zaměstnanců.

