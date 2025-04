CSG: Michal Strnad kupuje podíl v pražském hotelu Four Seasons a vstoupil do partnerství s PPF

„Jsme rádi, že se nám společnými silami s PPF Real Estate povedlo koupit tento jedinečný hotel. Máme důvěru ve strategii PPF v oblasti hospitality nemovitostí a také věříme, že tento projekt bude základem pro další úspěšnou spolupráci mezi PPF a Michalem Strnadem i v jiných oborech a projektech,“ uvádí Stanislav Kuba, investiční ředitel CSG.

„Akvizice hotelu Four Seasons dále posiluje pozici PPF Real Estate na pražském hotelovém trhu. Posledními provedenými transakcemi se nám úspěšně daří naplňovat cíl postupně diverzifikovat naše portfolio jak geograficky, tak odvětvově. Těší mě, že v případě akvizice hotelu Four Seasons jsme spojili síly právě s Michalem Strnadem, který sdílí filozofii skupiny PPF o dlouhodobosti realitních investic,“ říká Robert Ševela, předseda představenstva a CEO PPF Real Estate Holding.

V rámci projektu bude za manažerské řízení a provoz Four Seasons Hotel Prague plně odpovědná skupina PPF jako většinový vlastník. Michal Strnad se hodlá v rámci partnerství podílet na investicích do hotelu. Společnost Noble Hospitality vlastněná Michalem Strnadem, která ale není součástí skupiny CSG, nabude 30procentní podíl ve FSHP po schválení akvizice ze strany ÚOHS.

Cenu transakce strany nezveřejnily.

Globální průmyslově-technologická skupina CSG je vlastněna českým podnikatelem Michalem Strnadem. Dodává technologie do celého světa, které pomáhají zajistit bezpečnější a stabilnější budoucnost. Zaměřuje se na vývoj a výrobu strategicky důležitých produktů, systémů a technologií v oblasti obrany, letectví, automobilového průmyslu a dalších odvětví. S klíčovými výrobními závody v České republice, na Slovensku, ve Španělsku, Itálii, Indii, Velké Británii a USA exportuje CSG své produkty po celém světě.

Skupina neustále investuje do rozvoje svých společností a zároveň rozšiřuje své hlavní podnikatelské aktivity. Mezi její klíčové společnosti patří český výrobce automobilů Tatra Trucks, slovenský výrobce dělostřelecké munice MSM Group, americký výrobce munice malého kalibru The Kinetic Group a český výrobce radarů Eldis. Skupina se zaměřuje na vývoj a výrobu strategicky důležitých produktů, systémů a technologií, které jsou nezbytné pro obranu základních civilizačních hodnot.

CSG zaměstnává přes 14 000 zaměstnanců napříč svými integrovanými a přidruženými společnostmi. Tržby CSG, po započítání The Kinetic Group za celý rok 2024, dosáhly 5,2 miliardy EUR. Konsolidované tržby skupiny činily 4 miliardy EUR.

Skupina PPF podniká ve 25 zemích Evropy, Asie a Severní Ameriky. Investuje do telekomunikací, médií, finančních služeb, e-commerce, biotechnologií, nemovitosti a strojírenství. Skupina vlastní aktiva ve výši 44,1 miliardy eur a zaměstnává celosvětově 47 tisíc lidí (k 30. 6. 2024).