CSG slaví 30. výročí založením Nadačního fondu

Součástí oslav 30. výročí je i založení CSG Nadačního fondu , kterému mateřská korporace v prvním roce jeho existence věnuje 30 miliónů Kč. Zahájení činnosti fondu oznámila CSG 4. března na tiskové konferenci, při které místopředseda jejího představenstva David Chour předal fondu symbolický třicetimiliónový šek.

"Odpovědnost, odvaha a dlouhodobá vize – to jsou hodnoty, na kterých stavíme nejen naše podnikání, ale i naši pomoc společnosti. Věříme, že skutečně silná firma není jen úspěšná na trhu, ale také přispívá k prosperitě svého okolí. CSG Nadační fond je přirozeným pokračováním této filozofie – investujeme do lidí, podporujeme komunitu a přispíváme k budoucnosti, na kterou můžeme být hrdí,” uvádí David Chour, místopředseda představenstva CSG a předseda správní rady CSG Nadačního fondu.

CSG předpokládá, že rozpočet fondu se bude postupně zvyšovat. „Částka 30 miliónů samozřejmě připomíná naše 30. výročí, ale byla stanovena i s ohledem na to, aby ji nově založený nadační fond dokázal v prvním roce své existence efektivně využít. Aktivity fondu se budou do budoucna rozrůstat, a to nejen po finanční stránce, ale i regionálně vzhledem k tomu, že CSG má výrobní podniky v několika evropských zemích a v USA.“

Výkonnou ředitelkou CSG Nadačního fondu je Kateřina Petko, která zároveň zastává funkci ředitelky komunikace a marketingu skupiny CSG. K poslání a struktuře fondu uvádí: "CSG Nadační fond se zaměřuje na konkrétní oblasti, kde můžeme přinést skutečnou hodnotu. Podporujeme naše zaměstnance v těžkých situacích, pomáháme hasičům a záchranným složkám, a investujeme do vzdělávání a rozvoje talentů. Naše aktivity jsou propojením odpovědnosti a strategického přístupu – chceme nejen pomáhat, ale i vytvářet pozitivní a dlouhodobé změny."

Do CSG Nadačního fondu se podařilo získat i zkušeného manažera CSR organizací neziskového sektoru Adama Valentu, který působil mimo jiné v Adecco Group nebo Bakala Foundation. Ten oznamuje první grantovou výzvu: „V letošním roce jsme vyčlenili 12 miliónů Kč na podporu dobrovolných hasičů. Přesné podmínky pro grantové žádosti jsou k dispozici na webu fondu. Žádosti na hasičské vybavení, techniku nebo akce můžou být podávány od 17. března prostřednictvím webových stránek nadačního fondu.“

CSG je kromě zahájení činnosti nadačního fondu připravena v roce 2025 podporovat vybrané projekty v oblasti CSR i přímo a alokovat pro ten účel i další finanční prostředky. „V roce 2024 například majitel skupiny rozhodl osobně o daru 11 automobilů Tatra pro české hasiče na pomoc při odklízení následků povodní. Hodnota daru byla přes 100 miliónů Kč. Takové mimořádné projekty nelze vyloučit ani v budoucnu, ale záměrem je postupně soustředit CSR podporu právě v CSG Nadačním fondu,“ upozorňuje David Chour.

Interní ambasadoři CSG se vyjadřují ke vzniku CSG Nadačního fondu

Radim Studený, vedoucí oddělení hasič – speciál v Tatra Trucks:

"Dobrovolní hasiči hrají v komunitním životě nenahraditelnou roli, která dalece přesahuje jejich zásahy při požárech a živelních pohromách. Jsou páteří bezpečnosti v mnoha obcích, často jako první zasahují při nehodách, zajišťují evakuace a pomáhají zvládat krizové situace. Kromě toho ale také organizují kulturní a společenské akce, podporují vzdělávání v oblasti prevence a bezpečnosti a přispívají k posílení soudržnosti místních komunit. Jejich práce je symbolem solidarity, vzájemné pomoci a odhodlání chránit nejen životy, ale i tradice a hodnoty, na kterých naše společnost stojí.

Tato myšlenka je jedním z pilířů našeho nadačního fondu, který se zavazuje podporovat nejen jejich technické a materiální zázemí, ale i jejich vzdělávání a rozvoj komunitních aktivit."

Bohuslav Přikryl, viceprezident pro výzkum, vývoj a inovace CSG Aerospace:

“Podstatou vzdělávacího pilíře CSG Nadačního fondu je podpora vzdělávání, vědecké a výzkumné činnosti skrze přímou spolupráci s vysokými školami uzavřenou na základě bilaterálních dohod. Cílem je rozvíjet mezi studenty zájem o odvětví oborově blízká skupině CSG, zatraktivňovat příslušné studijní obory a podporovat mladé talentované studenty v jejich komplexnímu rozvoji. V CSG Nadačním fondu již brzy spustíme stipendijní programy pro studenty vybraných oborů v České republice, od roku 2026 bude program rozšířen i v zahraničí.”

Riziero Boccia, Business Development Manager DAKO-CZ:

Charitativní beachvolejbalový turnaj na podporu hospicu SPOLU DOMA, z.ú.

"Náš charitativní beachvolejbalový turnaj je propojen s osobním příběhem, protože hospic, který podporujeme, dobře známe. V roce 2021 jsme se stali jejich klienty, když jsme v paliativní domácí péči měli moji maminku. Jako většina sociálních služeb se i hospicová péče potýká s nedostatkem financí, a Spolu Doma není výjimkou. A protože oni pomohli nám, rozhodli jsme se pomoci my jim skrze sport, který nám je blízký. Uspořádali jsme tedy v roce 2022 1. ročník benefičního turnaj a v roce 2023 turnaj v rámci tehdejšího Sponzoringu zaměstnanců, finančně podpořilo CSG. Za 3 ročníky, tedy od roku 2021, se podařilo získat na podporu hospice více než tři sta tisíc korun. Je skvělé, že skupina nabízí prostředky i na takovéto aktivity, které lidi nejen baví, ale zároveň rozšíří povědomí o paliativní péči.“

CSR aktivity CSG před vznikem CSG Nadačního fondu

Michal Strnad, majitel globální průmyslově-technologické skupiny Czechoslovak Group, je pravidelným přispěvatelem na různé dobročinné účely. Dle svého uvážení je podporuje osobně i prostřednictvím společností, jež ovládá. Jeho pomoc směřuje jak organizacím, tak komunitám i jednotlivcům. Dlouhodobě se rovněž zaměřuje na podporu mimopracovních aktivit zaměstnanců skupiny.

Za zmínku stojí například rychlá reakce na povodně, jež postihly zejména Moravskoslezský kraj v září minulého roku. Hasičský záchranný sbor obdržel darem jedenáct nákladních automobilů Tatra, které mohl prakticky ihned zapojit do likvidace povodňových škod. Členská společnost Excalibur Army po dohodě s Integrovaným záchranným systémem zapůjčila dvě ženijní mostní konstrukce, z nichž byl vybudován provizorní most pro složky IZS v obci Česká Ves na Jesenicku. Tento most vybudoval tým zaměstnanců Excalibur Army ve spolupráci se složkami IZS.

Skupina Czechoslovak Group také dlouhodobě podporuje bránící se Ukrajinu dodávkami dělostřelecké munice či vojenské techniky. Nad rámec této pomoci v minulém roce směřoval ve spolupráci s ministryní obrany Janou Černochovou dar pro ukrajinské obce Starý Martinov a Zborov. Zahrnoval mimo jiné nabíjecí stanice, dieselové generátory, elektrocentrály a také průzkumné drony, které jsou určeny na podporu útvarů ukrajinské armády, ve kterých slouží také vojáci z obou obcí.

Již tradičně přispívá skupina CSG Vojenskému fondu solidarity. V roce 2024 u příležitosti Dne veteránů obdržela organizace šek na 200 tisíc korun. Společnosti CSG a Tatra také přispěly souhrnnou částkou 200 tisíc Kč na vyproštění expediční Tatry a její cestu zpět do České republice po její nehodě v Tádžikistánu.

Samostatnou kapitolou je podpora mimopracovních aktivit zaměstnanců skupiny CSG. Ti, kteří se zapojují ve svém volném čase do sportovních, kulturních, charitativních či jiných aktivit si mohou požádat již od roku 2017 v rámci programu Podpory zaměstnaneckých projektů o příspěvek na tuto aktivitu. Celková částka, jíž CSG zaměstnancům přispívá, byla v minulém roce zdvojnásobena na milion korun, a zároveň byl program rozšířen z Česka a Slovenska i do ostatních evropských zemí, kde CSG působí.

Majitel CSG Michal Strnad ale pomáhá i individuálně: letos například poskytl částku 300 tisíc korun nezletilé dceři zaměstnance automobilky Tatra Trucks, které bylo diagnostikováno vzácné genetické onemocnění. Darem ve výši 400 tisíc korun přispěl Michal Strnad také například nezletilému vnukovi zaměstnankyně jedné ze společností CSG, která nedávno po těžké nemoci zemřela.

V souhrnu se všechny výše popsané aktivity dají vyčíslit na částku převyšující sto milionů Kč. Řada výše zmíněných aktivit bude nyní zastřešena nově vzniklým CSG Nadačním fondem. K nim přibývá vzdělávací pilíř, který se zaměří primárně na stipendijní programy pro talentované studenty technických oborů.

O skupině CSG

Globální průmyslově-technologická skupina CSG vlastněná českým podnikatelem Michalem Strnadem má klíčové výrobní podniky v?České republice, na Slovensku, ve Španělsku, v?Itálii, Indii, Velké Británii a USA a?své výrobky exportuje do celého světa. CSG soustavně investuje do rozvoje svých společností a zároveň expanduje v?hlavních oborech svého podnikání. Součástí skupiny jsou například česká automobilka Tatra Trucks, významní světoví výrobci malorážové munice Fiocchi a Kinetic Group nebo český výrobce radarů Eldis či producenti pozemní vojenské techniky Tatra Defence Vehicle a Excalibur Army. V podnicích začleněných do skupiny CSG a v propojených firmách pracuje více než 14 000 zaměstnanců. V roce 2023 dosáhly konsolidované tržby skupiny hodnoty 1,73 mld. EUR. Hlavními obory CSG jsou strojírenství, automobilový, železniční, letecký průmysl, obranný průmysl a výroba malorážové munice. S produkty společností CSG se lze díky silné proexportní orientaci setkat na všech kontinentech. V letošním roce si CSG připomíná 30 let od založení společnosti Excalibur Army, kolem níž se postupně zformovala dnešní skupina.

Psali jsme: 30 let historie CSG CSG pokračuje v podpoře hokejové Sparty, je také hlavním partnerem akce Sparta vzdává hold Cenu CSG Industrie v rámci České hlavy získal biotechnologický startup Bene Meat Technologies Tři firmy, tři špičkové produkty