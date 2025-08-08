ACK ČR slaví 35 let

Tisková zpráva

Asociace cestovních kanceláří České republiky (ACK ČR) – nejstarší profesní sdružení cestovních kanceláří a agentur v Česku – slaví 35 let od svého založení dne 7. srpna 1990. Od počátku svého vzniku stojí ACK ČR na straně podnikatelů v cestovním ruchu a chrání jejich zájmy na národní i evropské úrovni.

Foto: ackcr.cz
Popisek: Asociace cestovních kanceláří ČR - logo

Dnes sdružuje více než 260 cestovních kanceláří, cestovních agentur a přidružených subjektů z příbuzných oborů, jako je doprava, pojišťovnictví, vzdělávání, IT, veletržnictví a další segmenty navázané na cestovní ruch.

Členové od lídrů trhu po specialisty

Mezi členy Asociace cestovních kanceláří ČR patří široké spektrum subjektů napříč celým odvětvím cestovního ruchu – od velkých touroperátorů přes specializované cestovní kanceláře až po ověřené cestovní agentury, vzdělávací instituce, pojišťovny a další odborné partnery.

Mezi členy jsou i nadále naši zakladatelé, například nejstarší CK Čedok a.s.

„Sdružujeme největší hráče i úzce zaměřené odborníky – od masového turismu po exkluzivní zážitkové programy. To je síla, která nás odlišuje,“ říká RNDr. Ladislav Havel, předseda ACK ČR.

Aktivní doma i v zahraničí

ACK ČR je hybatelem mnoha odborných projektů – od tematických sekcí zaměřených na leteckou dopravu, domácí cestovní ruch, kulturní památky či příjezdový cestovní ruch, až po spolupráci s odbornými školami a univerzitami.

K významné činnosti patří tvorba metodik a publikací (Průvodce pro cesty, Neoprávněné podnikání, Jak postupovat v kritických situacích v cestovním ruchu), které vznikají ve spolupráci s několika partnery – MZV, MMR, ČOI, MPO, Českou asociací pojišťoven apod. Dále pak i pro veřejnost Desatero rad pro dovolenou. Dále pak odborné workshopy, cesty Work & Discovery Tour nebo pravidelné odborné školení pro pracovníky cestovního ruchu. Asociace dlouhodobě působí i na poli legislativy – připomínkuje návrhy zákonů a vyhlášek, a prosazuje férové podnikatelské prostředí. Za poslední čtyři roky mají například členové k dispozici rozbory a poradenství v celkové hodnotě přesahující jeden milion korun.

„Jsme rádi, že jsme součástí Asociace, dostáváme možnost nejen reagovat na změny trhu, ale také je spoluutvářet – ať už se jedná o českou legislativu, nebo evropské normy. Musíme mluvit jazykem, kterému rozumí vláda, instituce i veřejnost,“ říká Lenka Pátek, členka Představenstva a ředitelka členské CK Blue Style.

Připravenost na budoucnost

V současnosti ACK ČR řeší klíčová témata, která ovlivní celý sektor – implementaci Evropského aktu o přístupnosti (EAA), novelu zákona o opatřeních proti praní špinavých peněz (AML) či digitalizaci služeb. Podporuje vzdělávání, například soutěží Zpropaguj své místo!, která motivuje studenty cestovního ruchu k tvorbě moderní marketingové prezentace destinací.

„Budoucnost patří těm, kteří dokážou inovovat a přitom držet vysoký standard služeb. V ACK ČR na tom pracujeme společně – každý den,“ doplňuje místopředseda Jan Papež.

Silný hlas českého cestovního ruchu

Jako respektovaný partner pro státní správu, odbornou veřejnost i média, ACK ČR představuje platformu, kde se potkávají největší touroperátoři, inovativní specialisté i zástupci navázaných oborů.

„Jsme víc než jen profesní sdružení – jsme spojovacím článkem mezi byznysem, státem a zákazníky. Naším cílem je, aby český cestovní ruch měl silné, kompetentní a důvěryhodné zastoupení,“ uzavírá Jan Papež.

