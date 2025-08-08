Policie ČR: Přeshraniční pronásledování

Každoročně dochází k několika přeshraničním pronásledováním osob, které se dopouštějí trestné činnosti a snaží se uniknout z jednoho členského státu do druhého. Tato možnost dopadení pachatele na území členského státu Evropské unie sousedícího s Českou republikou vznikla pro Policii České republiky se vstupem naší země do Schengenu, který přinesl spoustu nových možností pro rozvoj policejní práce. V rámci toho došlo k úpravě smlouvy mezi Spolkovou republikou Německo a Českou republikou k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních a usnadnění jejího používání a dále pak zakotvení v zákoně o Policii České republiky. V případě Plzeňského kraje se přeshraniční pronásledování realizuje nejčastěji, když se osoby snaží vyhnout silniční kontrole při převážení cizinců snažících se nelegálně dostat do členských států. Dále pak řidiči pod vlivem návykových látek, nebo ti kteří nemají řidičské oprávnění. Časté jsou také případy pronásledování luxusních vozidel, která byla odcizena na území Německa a řidič se je pak snaží převézt na území jiného státu. Tito řidiči se nebojí porušovat předpisy týkající se bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Mnohdy překračují rychlost i přes 200 kilometrů v hodině a ohrožují tak i ostatní účastníky silničního provozu. K poslednímu takovému případu došlo na začátku letošního července, kdy nám 10. července po jedné hodině oznámili kolegové z německé policie, že pronásledují vozidlo, které přejelo státní hranici do Čech. Jednalo se o vozidlo s francouzskou registrační značkou, jehož řidič zastavil německým kolegům na výzvu k silniční kontrole, ale při vzniku podezření, že nevlastní řidičské oprávnění, sedl do vozidla a začal ujíždět. Na našem území se do pronásledování postupně zapojili i naše hlídky, kdy pronásledování probíhalo na dálnici D5 ve směru na Plzeň, kde po sjetí z dálnice řidič s vozidlem zastavil a dal se na útěk. Policisté u vozidla zajistili posádku třech osob a řidiči se podařilo uniknout. Do pátrání po řidiči byl nasazen i policejní vrtulník a několika hodinovém pátrání se však řidiče dohledat nepodařilo. Pouze v ojedinělých případech přeshraničního pronásledování se nepodařilo ujíždějící vozidlo zastavit, nebo došlo k útěku řidiče, který nebyl vypátrán, kdy tento je jeden z nich.
Od roku 2015 do konce roku 2024 pronásledovali němečtí policisté do Čech třiašedesát vozidel, která byla následně zastavena na území Plzeňského kraje našimi policisty. V opačném případě pronásledovali čeští policisté ujíždějící vozidlo do Německa osmkrát. Za letošní pololetí jsme zaznamenali tři případy pronásledování z německé strany a v jednom případě bylo realizováno českými policisty na území Německa.
Velkou roli při těchto událostech hraje rychlé předávání informací přes operační střediska obou policií. K tomuto slouží společné centrum česko-německé policejní a celní spolupráce Petrovice- Schwandorf, přes které jsou informace předávány a dále slouží i při jakékoliv policejní spolupráci. Rychlost předání informace a včasnou reakci si mohou policisté vyzkoušet při cvičení, která se uskutečňují několikrát v roce. Účelem těchto cvičení je prohloubení znalostí a vyzkoušení si bezpečného postupu pro případ, že se jedná o reálnou akci, aby bylo možné předejít možným škodám na majetku, újmám na zdraví, dopadení pachatelů protiprávního jednání a jejich potrestání.
autor: Tisková zpráva