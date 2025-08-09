Senátor Hraba: To není žádná podpora menšin, ale arogance

09.08.2025 18:12 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke vzkazu transgenderové hvězdy nového pořadu České televize Chi Chi na gauči, aby kritici "drželi hubu".

Senátor Hraba: To není žádná podpora menšin, ale arogance
Foto: STAN
Popisek: Zdeněk Hraba

Výsměch všem koncesionářům, kteří povinně platí televizní poplatky.

Psali jsme:

ČT „nutnost“ vysílání tohoto pořadu zdůvodnila, že musí vysílat i pro menšiny (podle této logiky se dočkáme v budoucnu třeba i vysílání pro kanibaly nebo dospělé negramotné - to jsou taky menšiny a nemají svůj program v ČT). Toto ale samozřejmě není naplnění Kodexu ČT, ale pouhá prvoplánová provokace.

Není to žádná podpora menšin, ale arogance. A není to služba veřejnosti, ale urážka těch, kdo to celé platí.

JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.

  • senátor
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Lidé mohou v klidu více krást a raději méně mluvit. Karikatura spravedlnosti, nechápou právníci
Rozhovory PL- Zdeněk Hraba o EU a volbách
Senátor Láska: Označením za b*zeranta mě urazit nemůžete
Senátor Hraba: Mezinárodní právo víc chrání naše kolonizátory než nás

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

ČT , Hraba

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Jste rádi, že platíte poplatky i za pořad jako Chi Chi na gauči?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Svobodu slova nelze zastavit

Uvědomujete si ten paradox, že zrovna vy mluvíte o svobodě slova a stěžujete si na její omezování? Nemají to snad komunisti ve své ideologii? A uvědomujete si, že to byli oni, kdo ji ti potlačovali a donutili tak kvůli tomu řadu lidí o k emigraci, protože jednoduše šli za svobodou?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Zasloužená dávka bílkovin? Otestuj PureGold Whey Protein s příchutí belgické čokolády

Zasloužená dávka bílkovin? Otestuj PureGold Whey Protein s příchutí belgické čokolády

Dopřej si proteinovou dobrotu – testuj sušenku, co chutná jako cheat day!

Dopřej si proteinovou dobrotu – testuj sušenku, co chutná jako cheat day!

Diskuse obsahuje 3 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Senátor Hraba: To není žádná podpora menšin, ale arogance

18:12 Senátor Hraba: To není žádná podpora menšin, ale arogance

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke vzkazu transgenderové hvězdy nového pořadu České t…