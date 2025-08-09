Senátor Hraba: To není žádná podpora menšin, ale arogance

Výsměch všem koncesionářům, kteří povinně platí televizní poplatky.
ČT „nutnost“ vysílání tohoto pořadu zdůvodnila, že musí vysílat i pro menšiny (podle této logiky se dočkáme v budoucnu třeba i vysílání pro kanibaly nebo dospělé negramotné - to jsou taky menšiny a nemají svůj program v ČT). Toto ale samozřejmě není naplnění Kodexu ČT, ale pouhá prvoplánová provokace.
Není to žádná podpora menšin, ale arogance. A není to služba veřejnosti, ale urážka těch, kdo to celé platí.
autor: PV