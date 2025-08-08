Mádlová (ANO): Regulace EU může způsobit zdražení a nedostupnost klíčových léků

09.08.2025 14:12 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k regulaci EU, kvůli které mohou zdražit léky na cukrovku.

Mádlová (ANO): Regulace EU může způsobit zdražení a nedostupnost klíčových léků
Foto: plzeň.cz
Popisek: Ivana Mádlová

EVROPSKÁ UNIE SE OPĚT CHOVÁ JAKO SLON Z PORCELÁNU

Jejich návrh může mít závažné dopady na nejen české pacienty. Další regulace může způsobit zdražení a nedostupnost klíčových léků.

Dokonce už to nekryje ani česká vláda. Ministerstvo zdravotnictví potvrzuje, že to zaplatí buď pacienti, anebo systém veřejného zdravotního pojištění. Ten systém, který padá do dluhů a pojišťovny mají velmi vážné problémy.

Nedomyšlené a rizikové. Bohužel ne poprvé a bohužel ne naposledy.

PhDr. Ivana Mádlová, PhD. MBA

  • ANO 2011
  • poslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Mádlová (ANO): Ministerstvo opět přenáší svou odpovědnost na ostatní
Mádlová (ANO): Realita vlády, která slibovala odpovědnost a transparentnost
Mádlová (ANO): Piráti slibují modré z nebe. Připomeňme si fakta o nich
Mádlová (ANO): Data o nedostatku personálu měla vláda dávno na stole

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

EU , ANO , Mádlová

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Věříte, že se EU nejpozději do 10 let rozpadne?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Svobodu slova nelze zastavit

Uvědomujete si ten paradox, že zrovna vy mluvíte o svobodě slova a stěžujete si na její omezování? Nemají to snad komunisti ve své ideologii? A uvědomujete si, že to byli oni, kdo ji ti potlačovali a donutili tak kvůli tomu řadu lidí o k emigraci, protože jednoduše šli za svobodou?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Dopřej si proteinovou dobrotu – testuj sušenku, co chutná jako cheat day!

Dopřej si proteinovou dobrotu – testuj sušenku, co chutná jako cheat day!

Zasloužená dávka bílkovin? Otestuj PureGold Whey Protein s příchutí belgické čokolády

Zasloužená dávka bílkovin? Otestuj PureGold Whey Protein s příchutí belgické čokolády

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Mádlová (ANO): Regulace EU může způsobit zdražení a nedostupnost klíčových léků

14:12 Mádlová (ANO): Regulace EU může způsobit zdražení a nedostupnost klíčových léků

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k regulaci EU, kvůli které mohou zdražit léky na cukr…