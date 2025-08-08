Mádlová (ANO): Regulace EU může způsobit zdražení a nedostupnost klíčových léků

EVROPSKÁ UNIE SE OPĚT CHOVÁ JAKO SLON Z PORCELÁNU
Jejich návrh může mít závažné dopady na nejen české pacienty. Další regulace může způsobit zdražení a nedostupnost klíčových léků.
Dokonce už to nekryje ani česká vláda. Ministerstvo zdravotnictví potvrzuje, že to zaplatí buď pacienti, anebo systém veřejného zdravotního pojištění. Ten systém, který padá do dluhů a pojišťovny mají velmi vážné problémy.
Nedomyšlené a rizikové. Bohužel ne poprvé a bohužel ne naposledy.
PhDr. Ivana Mádlová, PhD. MBA
autor: PV