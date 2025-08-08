Nadace ČEZ: Pódium pro společenské a kulturní akce s pomocí aplikace EPP-Pomáhej pohybem

Kompletní vyvýšené pódium si mohla pořídit obec Svratouch díky Nadaci ČEZ, která nákup podpořila částkou 100 tisíc korun. Pomocí aplikace EPP Pomáhej pohybem nejen místní obyvatelé vysportovali body, které Nadace ČEZ proměnila v částku 100 tisíc korun. Pódium již má za sebou několik vystoupení. Premiéru zažilo koncem července na vystoupení dětí ze Svratouchu u Muzea historických motocyklů, kde proběhla oblíbená akce 10. Setkání historických vozidel.
„V naší obci funguje škola, Sbor dobrovolných hasičů, TJ Sokol, ochotnický kroužek dětí i dospělých. Každý rok připravujeme ve spolupráci s nimi pro naše občany několik krásných samostatných divadelních vystoupení, ale i kratších vystoupení, která jsou součástí celodenních akcí pořádaných v obci, jako je dětský den, sraz rodáků, pálení čarodějnic, maškarní rej, rozsvícení vánočního stromku či sraz historický vozidel u našeho Muzea historických motocyklů. Podporujeme kulturu a společenský život u nás, a proto projekt prospěje všem našim občanům i návštěvníkům a turistům,“ upřesňuje Jana Kaštánková, starostka obce.
Jak EPP– Pomáhej pohybem funguje
Aplikace zaznamenává pohyb uživatele při jím zvolené sportovní aktivitě. Kromě běžných údajů o rychlosti, čase, tempu či vzdálenosti také generuje body, které může uživatel kdykoli věnovat některému z aktuálně nabízených projektů neziskových organizací, škol nebo obcí. Pokud uživatelé aplikace svým pohybem nashromáždí za daný čas určitý počet bodů, Nadace ČEZ projekt podpoří konkrétní dopředu stanovenou částkou. Neziskové organizace o umístění svého projektu do aplikace žádají v rámci jednoho z grantových řízení, dle povahy projektu. Sportovně-charitativní aplikace EPP-Pomáhej pohybem dosud nasbírala přes tři čtvrtě milionu fanoušků. Nadace ČEZ ji představila před 10 lety.
Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice. Více informací ZDE.
autor: Tisková zpráva