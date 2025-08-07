Poprask kolem Trumpovy ředitelky. Prý „ohrožuje metody zpravodajské komunity“
09.08.2025 14:26 | Monitoring
Ředitelka americké Národní zpravodajské služby (DNI) Tulsi Gabbardová, jmenovaná prezidentem Donaldem Trumpem, čelí kritice za odtajnění zprávy z roku 2020, která zpochybňuje závěry zpravodajské komunity o ruském vměšování do voleb.
Zpráva, původně vypracovaná republikány v roce 2017 ve Sněmovním výboru pro zpravodajské služby (HPSCI), tvrdí, že Obamova administrativa zpolitizovala zpravodajské informace, aby poškodila Trumpovu důvěryhodnost.
Gabbardová tvrdí, že odtajněná zpráva odhaluje zrádný komplot vedený představiteli Obamovy administrativy, včetně tehdejšího prezidenta Baracka Obamy, bývalého ředitele DNI Jamese Clappera a bývalého šéfa CIA Johna Brennana. „Dokumenty obsahují nezvratné důkazy o tom, jak prezident Obama a jeho tým pro národní bezpečnost nařídili vytvoření zprávy tajných služeb, o které věděli, že je nepravdivá.“ Uvedla doslova 23. července 2025 na tiskové konferenci v Bílém domě.
Dle CBS podporu Gabbardové vyjádřili představitelé nové americké vlády včetně ředitele CIA Johna Ratcliffea a ředitele FBI Kashe Patela. „Ředitel Ratcliffe plně podporuje zveřejnění zprávy HPSCI, což je výsledek procesu iniciovaného CIA a vedeného DNI Gabbardovou.“ Zní v tiskové zprávě CIA.
Představitelé CIA varovali, že zveřejnění zprávy může ohrozit jejich zdroje a kontakty v Rusku či odposlechy NSA. Podle deníku The Washington Post Gabbardová tato varování ignorovala.
„Tento nezodpovědný krok ohrožuje nejcitlivější zdroje a metody naší zpravodajské komunity a vysílá znepokojivý signál našim spojencům, že USA již nejsou důvěryhodné v ochraně sdílených informací.“ Dodává demokratický senátor Mark Warner. Bývalí představitelé Obamovy administrativy také odmítají nová obvinění. Mluvčí Baracka Obamy Patrick Rodenbush pro tisk prohlásil: „Tato bizarní obvinění jsou směšná a slouží jako slabý pokus o odvedení pozornosti. Nic v dokumentu nepozpochybňuje obecně přijímaný závěr, že Rusko se snažilo ovlivnit volby v roce 2016.“
Vyjádření Gabbardové je veřejností vnímáno jako součást širší snahy Trumpovy administrativy o reformu zpravodajských služeb.