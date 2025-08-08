„Sami se kříží jak králící v kotci.“ Vyoral srazil šlechtice

08.08.2025 16:40 | Rozhovor

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA – „Nemohu najít dostatečně jadrný výraz.“ Komentátor Tomáš Vyoral hodnotil ty, kdo by nejraději sebrali důchodcům volební právo. A nebyl dvakrát přívětivý. Ale pár slov našel i pro pořad Chi Chi na gauči na ČT. Moderátor podle něho zcela přesně vyjádřil, co si myslí zbytek ČT.

Foto: Archiv Tomáše Vyorala
Popisek: Komentátor Tomáš Vyoral

Moderátor Michal Půr došel k závěru, že letos nepůjde volit. Prý by „volil nasranej a trestal by“. Co si myslíte o demonstrativním nevolení?

Myslím, že i v naší kvazi demokracii má každý výsostné právo se rozhodnout, zda jít volit, nebo ne. Léta jsem se držel toho, že jít k volbám je má občanská povinnost a naskakoval jsem na ona slova klasika, že kdo se nezajímá o politiku, o toho se nezajímá politika. Nicméně postupem času jsem dospěl k přesvědčení hraničícímu až s jistotou, které jsem tady už několikrát opakoval jako kolovrátek. Totiž, že kdyby volby něco změnily, už dávno by je zrušili.

Jsem přesvědčen o tom, že volby dopadnou vždy tak, jak ti za oponou a za zrcadlem potřebují. Mají k tomu řadu nástrojů. Od výchovy a výběru vhodných kádrů, přes neomezenou propagandu mediálního hlavního proudu, showbusiness, až po absolutní bezpečnostní pojistku – totiž moc nad samotným volebním procesem – respektive sčítáním, které je prakticky nemožné jakkoliv hodnověrně zkontrolovat. Pletu-li se, nechť mě kdokoliv přesvědčí o opaku.

A jen tak na okraj, moderátor Půr zřejmě tak trochu naznačil, že volil někoho z vládní kliky, přičemž je nechce trestat, předpokládám, ve prospěch Babiše. Jak jinak. Jen bych ještě na závěr dodal, že já jsem na rozdíl od zažitého úzu pro to, aby všichni pologramotní novináři všeho druhu a poddruhu – a nemyslím tím teď Michala Půra, aby nedošlo k mýlce –  i těch několik málo gramotných veřejně deklarovalo, koho sami volí. Protože pak by si teprve čtenář, posluchač a divák mohl dát skutečně pozor na to, jak o jednotlivých uskupeních a stranách informuje a jaký má přístup ke svým politickým souvěrcům a naopak k oponentům.

 

Vyšel průzkum STEM ohledně volebních trendů. Nepřinesl nic zas tak objevného, že ANO má velkou podporu hlavně u starší generace se vědělo. Ale Jiří Lobkowicz začal vyšilovat o tom, jak důchodci „rozkrádají budoucnost, kterou už nebudou žít“. A od provládní influencerky zaznělo, že by volební právo mělo být jen pro lidi v produktivním věku. „Senilní a navíc finančně negramotní důchodci by neměli mít právo rozhodovat o budoucnosti mladých,“ prohlásila. Co na to říkáte?

Anketa

Prospěla někdy ODS České republice?

11%
0%
2%
1%
86%
hlasovalo: 14860 lidí
Lobkowitz je typickou ukázkou nadčlověka šlechtického rodu. Čest všem světlým výjimkám. Myslím, že nejraději by byl, aby o všem rozhodovalo těch pár, kteří se spolu po staletí, možná tisíciletí stále dokola kříží jak králíci v kotci. Což se principiálně v zásadě děje, nicméně Lobkowitz zřejmě není mezi onu úzkou skupinku přizván. Z předchozí mé odpovědi je zřejmé, že mě tato vyjádření netíží z důvodu možného dopadu na volby, ale principiálně z lidského hlediska a z hlediska nabubřelosti oněch lepších lidí, kteří přeceňují sebe a podceňují ostatní.

K provládní svazačce a influencerce – což jsou pro mě osobně obě synonyma pro budižkničemu – pak nemohu najít dostatečně jadrný výraz. Ať už jsou oni důchodci, jací jsou, pořád tady drtivá většina z nich udělala pro tuto zemi a pro nás všechny řádově více, než ona svazačka s pravidelným kosodélníkem na čele. A ačkoliv jsem proti uctívání kohokoliv jen na základě nějakého vnějšího obecného rysu, tak s věkem se zcela nepochybně pojí životní zkušenosti, které bychom my mladší měli minimálně respektovat a v lepším případě z nich čerpat či hledat ponaučení. Sic jsme všichni napříč generacemi dost nepoučitelní.



Z trochu komerčního soudku. Firma O2 měla masivní výpadek služeb. Ten dle výpovědi jednoho z nich zasáhl třeba i záchranáře. Varování O2 znělo, že se lidé mohou setkat se „zhoršenou dostupností“. Není už to poněkud drzé? O2 není zdaleka jediná firma, která v takovém případě používá podobné eufemismy.

Samozřejmě, že to z hlediska chování této, ale i jiných korporací je drzostí. Ovšem není se co divit a co bychom se netěšili, když žijeme v době korporátního fašismu. Mimochodem výpadek zasáhl i mě, a to jsem zrovna v oné hodině nutně potřeboval mobilní data i signál. Co se týká záchranářů a dalších nezbytných složek, tak tam ani nemluvím. Bohužel jsme v zásadě bytostně závislí na technologiích, ať už signálu a o elektrické energii ani nemluvě. 

ČT má další skandál kvůli pořadu Chi Chi na gauči. V něm postarší transvestita konverzuje např. s Ondřejem Brzobohatým. Kromě toho, upoutávka taky stála za to. „Doufám, že se to bude líbit. Pokud ano, tak nám to určitě komentujte. Pokud ne, tak držte huby, protože váš názor nikoho nezajímá,“ lákal moderátor. Jaký máte názor na takovou „zábavu“ za koncesionářské peníze?

Myslím, že onen evidentní deviant zcela bez ostychu vyjádřil postoj celé protičeské nevyvážené, neobjektivní a závislé ČT, který vlastně všichni občané s hlavou alespoň trochu stojící na krku už musejí znát. Samozřejmě že v normálním světě nepatří do veřejnoprávní televize pořad propagující devianty, navíc s příklonem k potlačování jakékoliv kritiky směřující k jejich – a teď nejen pofiderní osobě a deviaci jako takové – ale zjevně i k jejich nedotknutelnému obscénnímu pořadu, který jsme nuceni platit z našich kapes. Čekám, že soudruzi na ministerstvu školství brzy zavedou nařízení, aby se na obskurní pořady tohoto typu povinně v rámci inkluze etc. dívali žáci základních škol. Možná i mateřských školek.

Trump tlačí, slibuje, hrozí, ale s Ruskem to ne a ne hnout. Co myslíte, splní svůj slib a uvalí obří cla na ty, kdo obchodují s Ruskem, až vyprší ultimátum?

Nevím. To uvidíme. Nicméně tlačení, hrození, několikanásobné nadsazování, aby pak získal právě tu třetinu požadovaného, kterou původně chtěl, je klasickou Trumpovou taktikou, kterou pokud mu někdo ještě žere, tak je padlý na hlavu podobně jak Fialenko s věčným soudruhem Pávkem.

Podle uniklých zpráv americké ministerstvo zahraničí vydalo rozkaz, že američtí diplomaté v Evropě mají začít s lobbistickou kampaní, aby Evropa zrušila nebo změnila nařízení DSA, které se týká internetu a dle kritiků ohrožuje svobodu slova, nemluvě o tom, že znamená další náklady pro převážně americké sociální sítě. Jak myslíte, že na takové vměšování zareagují místní milovníci Západu?

Asi těžká robota. Trochu Orwellova podvojného myšlení – tedy doublethinku – a chytnou se zase nějakých jednotných notiček a prefabrikovaných frází a sami před sebou si omluví neomluvitelné a ti nahoře přežijí nepřežitelné.



autor: Karel Šebesta

