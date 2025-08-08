Národní zemědělské muzeum: Posviťte si na zámecká strašidla

V sobotu 23. srpna budou moci objevit, co se ukrývá mimo klasické prohlídkové trasy, jaké historické příběhy vypráví chotkovská knihovna a jaká tajemství může odhalit potemnělé kačinské sklepení. Prohlídky budou připravené od sedmé hodiny večerní až do půlnoci.
„Návštěvníci se na jednu noc vrátí do doby, kdy ještě na zámku nebyla zavedená elektřina a vyzkouší si, jestli mají pro strach uděláno,“ zve na program Pavel Douša, ředitel Národního zemědělského muzea Kačina.
Budou si moci vybrat a společně si baterkami posvítit na tři speciální noční prohlídkové trasy. Takzvaně oživené prohlídky poodhalí dobu první poloviny 19. století, kdy se Jan Rudolf Chotek se svou manželkou Sidonií stěhují na zámek Kačina jako na své letní sídlo. Zámkem zahaleným do temného hávu provede návštěvníky první trasa po třinácti zámeckých komnatách. Druhá trasa zavede návštěvníky do zámecké chotkovské knihovny, kterou představí sám hrabě Chotek – nebo snad jeho duch?
Třetí trasa je vhodná pro všechny zvídavé děti i dospělé a bude věnována dobrodružné výpravě do kačinského sklepení – s pomocí baterek budou objevovat, co se skrývá v hospodářském zázemí zámku a zda tam přebývají zámecká strašidla. Při troše štěstí mohou potkat čerta, vodníka nebo bílou paní. A možná i zámeckého zahradníka, který rád zodpoví všechny návštěvnické dotazy.
Program zahájí scénický multižánrový projekt Píseň pro Viktorku, který vychází z básně Jaroslava Seiferta a rozvíjí ho jako jeho milostný dopis Boženě Němcové. Autory hudby jsou Irena a Vojtěch Havlovi. V režii a choreografii Martina Dvořáka účinkují Lada Jelínková, Lucie Hrochová, Dušan Sitek a Martin Dvořák. Představení je určeno pro prvních 60 návštevníků, kteří si zakoupí online vstupenku na prohlídku v rámci akce Kačina s baterkami. Místa si rezervujete online ZDE.
Program akce Kačina s baterkami je součástí 17. ročníku festivalu Kutnohorské léto, který probíhá ve spolupráci s institucemi a památkami města Kutná hora a okolí. Celý program Kutnohorského léta je na webu ZDE.
Termíny a časy prohlídek a vstupenky na akci Kačina s baterkami v předprodeji ZDE.
Se vstupenkou na noční prohlídku mají návštěvníci vstup do výstavního patra volný.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva