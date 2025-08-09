Nešířit závěry, citlivé téma. Vláda se potichu chystá na zelené odpustky pro domácnosti

Byl Jiří Krampol dobrý herec i dobrý člověk?
„Zelená daň na rodiny, kterou členové této vlády nadšeně schválili a prezentovali jako úspěch svého předsednictví EU, se hned v úvodu obchodování vymkla kontrole. Zastropování nefunguje a dopady na domácnosti budou řádově vyšší,“ napsal Havlíček s odvoláním na ekonoma Lukáše Kovandu.
doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
Sliby @P_Fiala a @hladikpe berou každým dnem zasvé. Zelená daň na rodiny, kterou členové této vlády nadšeně schválili a prezentovali jako úspěch svého předsednictví EU, se hned v úvodu obchodování vymkla kontrole. Zastropování nefunguje a dopady na domácnosti budou řádově vyšší. https://t.co/WwKmN82HIo— Karel Havlíček (@KarelHavlicek_) August 9, 2025
„Povolenka pro domácnosti na rok 2027 je rekordně drahá. Včera na burze v Londýně vystoupala cena příslušného termínového kontraktu na 86,40 eura (o 76 % nad údajný strop, na který se odvolávají i čeští politici). To znamená, že třeba benzín či nafta v Česku zdraží za necelý rok a půl o bezmála 7 Kč/l. K tomu zdraží vytápění bytů a domů a výroba firem a podniků, které dosud povolenky mít nemusí. Což znamená širší inflační dopad,“ napsal Kovanda.
Povolenka pro domácnosti na rok 2027 je rekordně drahá. Včera na burze v Londýně vystoupala cena příslušného termínového kontraktu na 86,40 eura (o 76 % nad údajný strop, na který se odvolávají i čeští politici). To znamená, že třeba benzín či nafta v Česku zdraží za necelý rok a… pic.twitter.com/a3D4uTCYFE— Lukáš Kovanda (@LukasKovanda) August 9, 2025
Premiér Petr Fiala (ODS) slibuje, že nic takového nedopustí a v prvé řadě zdůrazňuje, že pokud někdo zadělal na velké problémy s Green Dealem, byl to Andrej Babiš.
„Pokud jde o Green Deal, tak Evropa udělala chybu. Za Českou republiku tuto chybu udělal Andrej Babiš, který jednomyslně Green Deal odsouhlasil,“ napsal Fiala na sociální síti X.
Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.
Pokud jde o Green Deal, tak Evropa udělala chybu.— Petr Fiala (@P_Fiala) August 9, 2025
Za Českou republiku tuto chybu udělal Andrej Babiš, který jednomyslně Green Deal odsouhlasil. pic.twitter.com/PdimlNObF0
Ale současně už připravuje záchrannou síť, která má lidem pomoct po možném vzrůstu životních nákladů spojených se zavedením povolenek pro domácnosti. Mají k tomu pomoct peníze z Evropského klimatického fondu, z něhož by Česko mohlo využít 50 miliard. Jenže plán, jak je využít, měl být hotov do 30. 6. a stále není.
Ve vládním dokumentu, z něhož web cituje, se také doporučuje „nešířit závěry projektu, zejména dopadů ETS 2 na domácnosti, protože se jedná o citlivé téma". Kuriozní je, že s materiálem pracuje Pracovní skupina pro Sociální klimatický fond, která je velmi početná.
Investor Michal Šnobr, menšinový akcionář ČEZ, přidal svůj pohled na celou věc. Pokusil se vnést do otázky povolenek pro domácnosti a na pohonné hmoty trochu světla. Světla, které neukazuje ani Babiše, ani Fialu v nejlepším světle.
„Nejdříve tu máme premiéra Babiše (největšího beneficienta Česka ze zemědělských peněz EU), pro kterého by bylo jakékoli narušení vztahů s EU a s Německem osobní a byznysová katastrofa. Ten slavně a demonstrativně na zasedání Evropské rady protestoval (i Slovensko a Maďarsko se ho štítilo), tlačil na podporu jaderné energetiky v rámci Green Dealu. Neprosadil nic (jádro přímou podporu v rámci Green Dealu nezískalo) a EU koncept EU ETS2 a Green Dealu za Česko schválil,“ napsal Šnobr v komentáři na sociální síti X hned v prvním bodě.
Poté se obrátil k českému předsednictví EU, už za časů premiéra Petra Fialy. A i tady byl velmi kritický.
„Pak přišel Fiala a české předsednictví EU. Přišla fáze, kdy bylo Česko za svůj postoj k EU ETS2 vyznamenáno i extrémním zeleným, levicovým ideologem Timmermansem. EU ETS2 v podobě prováděcího projektu prošla jako po másle a Česku je to na půdě EU připisováno jako absolutní a největší úspěch. Pochvaly se jen hrnuly. Jenže to banda amatérů (nevěděli, co schvalují) z koalice netušila, jak se to proti nim obrátí pár měsíců před volbami...,“ pokračoval Šnobr nekompromisně.
V konečném důsledku jsou podle Šnobra v EU za šašky jak Babiš, tak Fiala, protože všechno odkývali.
Na kauze EU ETS2 tj. povinnost platit emisní povolenky pro běžné občany je perfektně vidět, jak si Česko ve směřování k EU a na Západ vede:— Michal Šnobr (@michalsnobr) August 9, 2025
1) Nejdříve tu máme premiéra Babiše (největšího beneficienta Česka ze zemědělských peněz EU), pro kterého by bylo jakékoli narušení vztahů…
autor: Miloš Polák