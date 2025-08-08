ČEZ v I. pololetí vydělal 16,5 mld. Kč

K růstu přispěla především akvizice plynárenské distribuční společnosti GasNet v roce 2024. Skupina ČEZ navýšila výhled hospodaření na celý rok 2025, EBITDA očekává na úrovni 132 až 137 miliard Kč, výhled očištěného čistého zisku na úrovni 26 až 30 mld. Kč. Roste výroba z jaderných elektráren, za celý rok 2025 ČEZ předpokládá vyrobit v jaderných zdrojích téměř 32 TWh bezemisní elektřiny.
„Výsledky hospodaření převyšují naše výchozí očekávání. Proto jsme navýšili výhled celoročního výsledku hospodaření, EBITDA nově očekáváme na úrovni 132 až 137 mld. Kč a čistý zisk očištěný na úrovni 26 až 30 mld. Kč,“ řekl předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš. „Nadále činíme významné kroky v jaderné energetice. V prvním pololetí se podařilo společnosti Elektrárna Dukovany II, kde máme již jen 20procentní podíl, podepsat smlouvu na výstavbu dvou nových bloků jaderné elektrárny Dukovany. Společnost ČEZ v červenci dokončila investici do britského vývojáře malých modulárních reaktorů Rolls-Royce SMR a získala tak celkem 20% podíl. Jde o důležité milníky pro zajištění energetické bezpečnosti a cenově dostupné elektřiny v ČR. Významně investujeme v oblasti transformace teplárenství, kde jsme vstoupili do realizační fáze. Definovali jsme technická řešení a termíny ve všech lokalitách. Celkové plánované investice Skupiny ČEZ v letech 2025-2030 přesahují hodnotu 400 mld. Kč.“
Provozní výnosy za I. pololetí meziročně vzrostly o 5,8 mld. Kč na 167,5 mld. Kč. Provozní zisk před odpisy (EBITDA) dosáhl hodnoty 73,9 mld. Kč, meziročně o 4,7 mld. Kč více. Pozitivně přispělo zejména začlenění akvizice GasNet do konsolidace Skupiny ČEZ od září 2024, výsledky segmentu Prodej a vyšší výroba jaderných elektráren. Naopak negativně meziročně působilo snížení realizačních cen vyrobené elektřiny a nižší zisk z obchodování s komoditami.
Očištěný čistý zisk Skupiny ČEZ meziročně klesl o 4,4 mld. Kč na 16,7 mld. Kč, příčinou jsou především vyšší odpisy o 10,5 mld. Kč jednak vlivem začlenění akvizice GasNet do konsolidačního celku Skupiny ČEZ a jednak v důsledku zrychlení odpisů uhelných aktiv ve IV. čtvrtletí 2024.
Společnost ČEZ se nachází ve velmi dobré finanční kondici. I přes významné investice a daně klesl čistý dluh Skupiny ČEZ oproti konci roku 2024 o 21,3 mld. Kč na 181,5 mld. Kč.
Jaderné zdroje vyrobily v I. pololetí roku 2025 celkem 15,5 TWh bezemisní elektřiny, meziročně o 0,9 TWh více. Celoroční výhled předpokládá meziroční navýšení výroby z jaderných elektráren o 2 TWh, a tím významné přiblížení k dlouhodobému cíli vyrábět ročně v průměru 32 TWh bezemisní jaderné elektřiny ročně. Obě jaderné elektrárny dlouhodobě pokrývají cca 40 % české spotřeby. K letošní vyšší výrobě přispívá vyšší výkon dukovanských bloků a zejména pouze jedna odstávka pro výměnu paliva v Temelíně.
Spotřeba elektřiny v distribučním území ČEZ Distribuce v prvním pololetí meziročně vzrostla o 2 % na 17,4 TWh, klimaticky a kalendářně přepočtená pak o 1 %. Spotřeba plynu na distribučním území GasNet vzrostla meziročně o 11 % na 34,1 TWh. Celková dodávka elektřiny a zemního plynu od ČEZ Prodej činila 7 TWh, meziročně o 8 % více.
autor: Tisková zpráva