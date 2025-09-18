ČSSZ: O tištěné oznámení pro lednovou valorizaci lze žádat jen do konce září

Žádost od klientů, kteří i nadále mají zájem o tištěnou formu, musí ČSSZ obdržet do konce září 2025. Od ledna 2026 ČSSZ již nebude automaticky zasílat papírové valorizační oznámení o zvýšení důchodu. Dostupné bude v elektronické podobě po přihlášení na ePortálu ČSSZ nebo jej klienti automaticky obdrží do datové schránky, pokud ji mají zřízenou.
Od 1. ledna 2026 ČSSZ přestává automaticky zasílat valorizační oznámení v papírové podobě. Klientům, kteří preferují tištěné valorizační oznámení, tuto možnost nicméně zachováme. Doručení na adresu bude ovšem možné pouze po podání písemné žádosti a na náklady klienta (náklady nebudou platit pouze klienti narození před rokem 1955).
Žádost o papírové valorizační oznámení musí být ČSSZ doručena nejpozději tři měsíce před měsícem, ve kterém proběhne valorizace. Při valorizaci v lednu 2026 tak tuto žádost musí ČSSZ obdržet nejpozději do 30. 9. 2025. Pokud ji obdrží později, bude se žádost o zasílání papírového oznámení vztahovat až k další valorizaci důchodů, tedy nikoli k lednu 2026.
Klienti, kteří budou mít nadále zájem o zasílání tištěného valorizačního oznámení na poštovní adresu a nejsou vlastníky datové schránky fyzické osoby, o něj mohou žádat prostřednictvím formuláře „Žádost o zasílání oznámení o zvýšení důchodu v listinné podobě“, dostupného na ePortálu ČSSZ ZDE.
Zasílání papírového valorizačního oznámení bude zpoplatněno podle aktuálního ceníku České pošty, s. p. Zpoplatnění se netýká klientů narozených před 1. 1. 1955. Ti valorizační oznámení obdrží zdarma, pokud si o něj požádají. Valorizační oznámení v listinné podobě pak klienti mohou získat také na kterékoli správě sociálního zabezpečení, kde jim bude zdarma vytištěno, nebo v nově implementované službě na ePortálu ČSSZ, kde si ho budou moci po přihlášení zdarma stáhnout.
Bližší informace naleznete rovněž na našich webových stránkách ZDE.
