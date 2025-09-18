ČSSZ: O tištěné oznámení pro lednovou valorizaci lze žádat jen do konce září

18.09.2025 16:08 | Tisková zpráva

Pro podání žádosti o zasílání oznámení o zvýšení důchodu v papírové podobě pro lednovou valorizaci zbývají poslední dny.

ČSSZ: O tištěné oznámení pro lednovou valorizaci lze žádat jen do konce září
Foto: ČSSZ
Popisek: Česká správa sociálního zabezpečení

Žádost od klientů, kteří i nadále mají zájem o tištěnou formu, musí ČSSZ obdržet do konce září 2025. Od ledna 2026 ČSSZ již nebude automaticky zasílat papírové valorizační oznámení o zvýšení důchodu. Dostupné bude v elektronické podobě po přihlášení na ePortálu ČSSZ nebo jej klienti automaticky obdrží do datové schránky, pokud ji mají zřízenou.

Od 1. ledna 2026 ČSSZ přestává automaticky zasílat valorizační oznámení v papírové podobě. Klientům, kteří preferují tištěné valorizační oznámení, tuto možnost nicméně zachováme. Doručení na adresu bude ovšem možné pouze po podání písemné žádosti a na náklady klienta (náklady nebudou platit pouze klienti narození před rokem 1955).

Anketa

Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?

2%
97%
1%
hlasovalo: 6216 lidí

Žádost o papírové valorizační oznámení musí být ČSSZ doručena nejpozději tři měsíce před měsícem, ve kterém proběhne valorizace. Při valorizaci v lednu 2026 tak tuto žádost musí ČSSZ obdržet nejpozději do 30. 9. 2025. Pokud ji obdrží později, bude se žádost o zasílání papírového oznámení vztahovat až k další valorizaci důchodů, tedy nikoli k lednu 2026.

Klienti, kteří budou mít nadále zájem o zasílání tištěného valorizačního oznámení na poštovní adresu a nejsou vlastníky datové schránky fyzické osoby, o něj mohou žádat prostřednictvím formuláře „Žádost o zasílání oznámení o zvýšení důchodu v listinné podobě“, dostupného na ePortálu ČSSZ ZDE.

Zasílání papírového valorizačního oznámení bude zpoplatněno podle aktuálního ceníku České pošty, s. p. Zpoplatnění se netýká klientů narozených před 1. 1. 1955. Ti valorizační oznámení obdrží zdarma, pokud si o něj požádají. Valorizační oznámení v listinné podobě pak klienti mohou získat také na kterékoli správě sociálního zabezpečení, kde jim bude zdarma vytištěno, nebo v nově implementované službě na ePortálu ČSSZ, kde si ho budou moci po přihlášení zdarma stáhnout.

Bližší informace naleznete rovněž na našich webových stránkách ZDE.

Psali jsme:

Česká správa sociálního zabezpečení je partnerem Týdne pro Digitální Česko
ČSSZ: Změna výplaty důchodů v zařízeních sociálních služeb
ČSSZ: Více než milion důchodců obdrží v dubnu svůj důchod dříve
Varujeme před podvodnými telefonáty, vydávajícími se za úředníky ČSSZ

Zdroje:

https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zzozd

https://www.cssz.cz/web/cz/valorizacni-oznameni

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

ČSSZ , důchody , informace , služby , TZ

autor: Tisková zpráva

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová byl položen dotaz

Volby

Mohu mít osobní otázku, koho budete volit vy? Přijde mi, že až moc chválíte opozici, která má ale sama máslo na hlavě, třeba ANO, které bylo u vlády docela dlouho a taky nám životní podmínky moc nezlepšili. Navíc je to pořád to stejné. Politici před volbami slibují a po volbách je vše jinak. Má tak ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Řecký jogurt a kefír na střeva působí rozdílněŘecký jogurt a kefír na střeva působí rozdílně Podzimní jídla z jednoho hrnce hotová do půl hodinyPodzimní jídla z jednoho hrnce hotová do půl hodiny

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

ČSSZ: O tištěné oznámení pro lednovou valorizaci lze žádat jen do konce září

16:08 ČSSZ: O tištěné oznámení pro lednovou valorizaci lze žádat jen do konce září

Pro podání žádosti o zasílání oznámení o zvýšení důchodu v papírové podobě pro lednovou valorizaci z…